SANTO DOMINGO.- La comunicadora Mariasela Álvarez celebra sus 10 años de su programa "Esta Noche Mariasela", que se transmite por Color Visión. En el segmento "Desde el Camerino" de El Despertador Severo Rivera habla con Álvarez sobre estos años de experiencia.

La comunicadora cuenta que esta producción arrancó hace 18 años, que ha ganado el aplauso y la fidelidad de la audiencia cada día, de 8:00 a 9:00 pm, por el canal 9.

“Es difícil hacer una producción nacional diaria, semanal también. Recuerdo cuando teníamos el programa una vez a la semana, en ese tiempo disponíamos de tiempo para pre y posproducir, este último no lo tenemos hoy", expresó Mariasela.

"En esta ocasión la inmediatez nos marca la agenda, esto incluye cuando un invitado cancela o la noticia marca la agenda del día”, agregó.

Confesó que en esta etapa con "Esta Noche Mariasela", el objetivo era estar diez años y se retiraba, pero ahora no se puede retirar. "Yo tengo nietos ya. Me gustaría dejar ese espacio para esas voces comprometidas cuando yo me marche de la televisión”, puntualizó.