Sostiene que un policía embriagado la agredió y luego perdió su trabajo, el cual le han comunicado puede recuperar si deja el caso.

SANTO DOMINGO.- Una señora denuncia ante las cámaras de Noticias SIN que tras ser golpeada por un agente de la Policía Nacional, que estaba bajo los efectos del alcohol, perdió su empleo y está siendo manipulada para que deje el caso a cambio de volver al trabajo.

Se trata de Milagros Jáquez Ramón, quien alega que durante la agresión por parte del policía también resultó lesionado su perro, ella tuvo que ser hospitalizada por los golpes y fue impactada por una bomba lacrimógena.

"Ya me dieron una golpiza, estoy enferma, no tengo a nadie y me hicieron perder mi empleo" sostiene Jáquez Ramón quien desesperada agota los recursos para que se haga justicia, ya que asegura que el agente no ha sido sometido aún.

Además de justicia, Milagros Jáquez Ramón pide volver a su trabajo en el cual estaba laborando desde el 2016, también reclama se le entregue una pensión y solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, intervenir en su caso.