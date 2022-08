El orgasmo aporta beneficios para la salud, como la salud mental. "Es un momento de tu estar en pausa, es una meditación... es un momento en que tú te desconectas".

SANTO DOMINGO.- A propósito de el Día Internacional del Orgasmo Femenino que se conmemora hoy 8 de agosto con el fin de crear conciencia sobre la sexualidad femenina y el derecho al placer que tienen las mujeres.

Las estadísticas mundiales actuales indican que el 40% de las mujeres fingen el orgasmo, "porque tenemos un cuerpo que nos han enseñado que es para otros, no para disfrutar, entonces no tenemos educación sexual, no conocemos como funciona nuestra sexualidad", dice la terapeuta sexual Lilliam Fondeur.

De acuerdo con la experta, el orgasmo femenino aporta beneficios para la salud, como la salud mental. "Es un momento de tu estar en pausa, es una meditación... es un momento en que tu te desconectas".

Otros de los beneficios de esta acción, es que facilita que más sangre llegue al torrente sanguíneo y mejora el sistema cardiovascular para personas que son hipertensas y sedentarias.

Además, reduce el dolor menstrual porque llega más sangre al área de la pelvis, ayuda con el estreñimiento y "además te hace sentir bien te hace sentir feliz porque tu liberas oxitocinas".