Esta etapa se supera con éxito si la pareja estuvo bien vinculada, tuvo relaciones sólidas y tuvo la oportunidad de construir sobre bases seguras.

SANTO DOMINGO.- Mucho se habla de la relación de pareja en sus etapas iniciales, pero ¿qué pasa cuando la relación ya se ha consolidado? incluso cuando los hijos crecen y se van.

La doctora Rafaela Burgos dijo que esta etapa es conocida como el "nido vacío", pero indicó que no tiene porque estar vacío, por lo que recomienda tomar en cuenta el trayecto para hacer la diferencia.

Durante su participación en el Despertador, Burgos explicó que este momento no será traumático si esa pareja estuvo bien vinculada, tuvo relaciones sólidas y la oportunidad de construir sobre bases seguras, contrario a la que no lo ha podido hacer por distintas y numerosas razones.

Estas razones visibles pueden ser ocuparse más de la crianza, volcarse al rol padre-madre, entretenerse en la construcción del camino de la vida como el trabajo, profesión, seguridad económica, dejando la pareja al margen.

Para la psicóloga esto debe generar una alerta porque si el espacio y el vínculo no se defiende, no se protege y no se fortalece, cuando la tarea de crianza termine, lo profesional esté asegurado y un avance en lo económico, se quedará la sensación de vacío y que no hay nada en común entre la pareja.

Para evitar esto, Burgos explicó que cada etapa de la relación tiene que ver con lo que será la etapa posterior, lo que significa que se debe realizar un trabajo continuo.

Para cuando los hijos se marchan, se debe determinar qué quieren hacer, encontrar momentos para reconectar, compartir tiempo de pareja y hacer cosas que disfruten juntos, buscar elementos que los unan y mantener nutridos y fortalecidos tanto el nivel de pareja, como el individual.