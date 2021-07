SANTO DOMINGO.- El veterinario Sigfredo Frías en Mundo Animal nos habla sobre qué tan dañinas son las garrapatas para su mascota e incluso para usted mismo.

La semana pasada el Ministerio de Salud Pública intervino el barrio Ciudad Satélite del distrito municipal Santiago Oeste, donde los moradores denunciaron que una plaga de garrapatas les azota.

La denuncia sobre la reproducción de los ácaros la hicieron los residentes en la comunidad, luego de infructuosos esfuerzos para erradicarlos, utilizando productos tóxicos y detergentes.

Las garrapatas están entre los parásitos externos más frecuentes en los perros. Estos pequeños insectos de aspecto similar a una pequeña araña, y también con ocho patas, apenas miden unos milímetros, pero armados con potentes mandíbulas, son capaces de agarrarse a la piel del can y alimentarse de su sangre.

Y ¿cuál es el peligro? Pues que, además de debilitar al animal, pueden transmitir infecciones y enfermedades al peludo amigo. Pero no solo eso. "Las garrapatas pueden atacar y alimentarse de la sangre del perro, pero también de la de las personas", explican los veterinarios del Comité de Animales de Compañía y Parásitos, una asociación independiente de expertos en salud veterinaria y enfermedades.

La piel de una persona mordida por una garrapata estará irritada y enrojecida. Pero el peligro no acaba ahí. Los expertos advierten de que las afecciones que transmiten a los canes también pueden contagiar a los humanos. Ahora bien, enfatizan estos veterinarios: "Los humanos no nos contagiamos de las enfermedades por culpa de los perros. Ambos, canes y personas, nos infectamos de estas enfermedades cuando entramos en contacto con las garrapatas que esperan al acecho un nuevo cuerpo al que parasitar".

Por eso, es más probable que una garrapata pase de humano a perro que de este animal a una persona. En otras palabras: no son las garrapatas del can las que infectan a los humanos, sino las garrapatas que esperan una víctima a la que parasitar, sea esta un perro o una persona. De hecho, las infecciones de garrapatas a personas suceden en ausencia de canes u otros animales a los que parasitar. Un riesgo que crece de forma especial para las personas ancianas y niños, cuando no hay animales cerca a los que atacar.