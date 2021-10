Los efectos psicológicos y psicosomáticos que se pueden esperar son el dolor, el miedo, la confusión, síndrome de estrés postraumático, a lo que la psicóloga recomienda un apoyo y acompañamiento a los niños y su entorno social.

SANTO DOMINGO.- En el segmento El Anillo Familiar del programa matutino El Despertador, la psicóloga Rafaela Burgos estuvo conversando sobre cómo reaccionar ante los impactos emocionales que tiene sobre un niño presenciar un acto de violencia, que se pueden mostrar en mente, conducta y cuerpo, a propósito de la muerte de Leslie Rosado frente a una de sus hijos.

Burgos indicó que este hecho afecta de manera significativa a cualquier persona y en mayor proporción a los menores de edad, que no solo son testigos, sino que al presenciar la violencia a uno de sus familiares o dentro de la familia, también se convierten en víctimas.

Dentro de los posibles efectos psicológicos y psicosomáticos que se pueden esperar el dolor, el miedo, la confusión, síndrome de estrés postraumático, a lo que la psicóloga recomienda un apoyo y acompañamiento a los niños y su entorno social.

Rafaela Burgos aseguró que no hay un tiempo límite para recuperarse de este suceso y que la ayuda debe permanecer hasta que se necesite y en el caso de los familiares, recomendó que se debe estar pendiente si se presenta aislamiento marcado y continuo, dejar de hacer cosas que se hacían, evitar contacto y que se presenten enfermedades que no se tenían, “la atención debe estar aunque esto no aparezca, lo que quiero decir es que debemos estar disponibles para evitar que se presenten, y si se presentan reaccionar rápido”, aclaró.