SANTO DOMINGO.- Virginia Pérez de Entre Dos le comparte algunas técnicas que podrían ayudarle a renovar su relación de pareja.

“Debemos proteger la relación de pareja a nivel ambiental ya que amigos que no aportan a la misma, si la pareja no tiene hijos es conveniente tener amigos en la misma situación. Si tenemos niños pequeños menores de ocho años relacionarlos con este tipo de pareja. Tenemos que tener algunas recomendaciones o consejos a la hora de compartir con ellos”, dijo Pérez.

Añadió que hay que desconectarse de esas influencias negativas que no nos aportan. Hay mucha cosas que tenemos que hacer no importa la cantidad de años que tengamos juntos. Si tenemos esa monotonía y no tenemos ese deseo de salir y renovarnos entonces vamos hacer una cajita de sorpresa.

“Esta se puede hacer mensual o anual cada uno aporte dos cosas creativas que le gustaría hacer y va a sorpresa a quien vamos a complacer”, explicó.

Una de las mayores enemigas de la relación de pareja es sin duda la monotonía. Son esas etapas en que las cosas empiezan a darse por sentado y, poco a poco, se pierde la espontaneidad y la complicidad con la otra persona. Sin saber muy bien cómo se llega a un instante en que lo conocemos todo el uno del otro, somos previsibles, y caemos en unas rutinas muy poco adecuadas en una relación.

Hay que tener en cuenta que las personas, además de necesidades emocionales y físicas, tenemos también necesidades de auto-realización, es decir, vamos creciendo intelectualmente, nos interesamos por cosas nuevas, por aprender, por experimentar. Si llega un momento en nuestra relación en que dejamos de encontrar estímulos, reconocimientos o percibimos que el interés por parte de nuestra pareja ya no es el mismo, nos sentiremos mal e incluso frustradas. Y es muy posible que el amor siga existiendo, sin embargo, hemos perdido esa «chispa» que antes nos encendía y nos hacía sentirnos especiales. Debemos tenerlo en cuenta y trabajar continuamente en estos aspectos: el fortalecer la relación e invertir en ella para ir creciendo en pareja. En aportar esfuerzos e incentivos entre los dos. Te lo explicamos.