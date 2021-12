El crítico de cine recordó que en la sala de cines no hay funciones para los días 24 y 31 de diciembre.

SANTO DOMINGO.- La situación en materia cinematográfica va lenta pero “con propuestas que posiblemente sean de gran atractivo para el público dominicano”, reflexionó el crítico de cine Félix Manuel Lora al anunciar la última película de la saga de Matrix durante su participación en el segmento Desde la Butaca de el Despertador.

La salida al cine de The Matrix Resurrections, se suma a Spider-man: No Way Home que se postula como el estreno más atractivo, de acuerdo con Lora.

La cuarta parte de este filme que viene presentándose desde el 1999 “puede ser desigual, nostálgico” y se mantiene rondando la premisa que plantea la historia desde el inicio, plante el periodista.

Félix Manuel Lora concedió a la propuesta dirigida por las hermanas Wachowski un total de 3 puntos e indicó que “funciona en el sentido que arma, y ata muchos cabos de las anteriores y explica qué es la matriz y cómo se reinventa”.