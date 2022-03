Se estará presentando desde el jueves a las 8:30 de la noche hasta el domingo a las 6:30 de la tarde en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

SANTO DOMINGO.- Como un soplo a la cotidianidad y un oasis en medio de momentos llenos de tristeza y a la víspera del Día Internacional de la Mujer, la produtora Dunia De Windt presentó la obra teatral "Tu Mejor Enemiga", en la que la "trama, el texto y el mensaje que nos deja a todos vale la pena ir a verla".

Así lo hizo saber la también periodista, al explicar que "Tu Mejor Enemiga" es del dramaturgo francés Jean Marboeuf, que usa la enemistad de las grandes estrellas de Hollywood de los años dorados: Bette Davis y Joan Crawford, tras verse en la necesidad de unirse al final de su vida laboral para trabajar en la película What Ever Happened to Baby Jane?

Marboeuf toma las vivencias de ellas dos durante el rodaje de la película, que pasa con ellas y su carrera con el fin del rodaje, logra un drama con un humor negro protagonoizada por las actrices Elvira Taveras y Karina Noble y dirigida por Manuel Chapuseaux.

Las boletas estan a la venta en Uepa Tickets y sus puntos de venta, así como en la boletería del Teatro Nacional.

Esta obra que, a juicio De Dewint, retracta la rivalidad profesional entre dos mujeres y que puede ser la realidad de muchas en la actualidad en cualquier nivel, se estará presentando desde el jueves a las 8:30 de la noche hasta el domingo a las 6:30 de la tarde en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.