SANTO DOMINGO.- En Semana Santa son muchas las personas que eligen trasladarse a otros lugares para disfrutar los días feriados que concede esta época, por lo que, de manera independiente del medio de transporte que se utilice, Jacqueline Viteri ofreció consejos para mantener el buen comportamiento y hacer agradable el viaje tanto para usted como para los demás.

Al participar en El Despertador, La dama de la Etiqueta, destacó la puntualidad, la tolerancia con los demás y las cosas que puedan surgir, la ayuda y la cooperación para agilizar los procesos sobre todos los demás consejos.

Luego de manera detallada, Viteri dijo que cuando se espera por un autobús y hay más de tres personas, significa que se debe hacer una fila, respetando su espacio suyo y el de los demás, tener el dinero y la documentación requerida a mano para hacer el proceso más rápido, también con ese fin, recomendó que el pago se realice en billetes pequeños.

Viteri sugirió ceder el paso a mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas y madres con niños pequeños, si llueve, colocar el paraguas cerrarlo bien o ponerla debajo del asiento para no importunar a otras personas.

Hablar con los niños, llevarle cosas para entretenerlos en el camino, si se puede comer, asegurarse de que no tenga olor y guardar el desperdicio hasta que los pueda botar adecuadamente. Ceder el asiento a las familias que han quedado dispersas y de quedarse de pie, no quedarse en la entrada.

Al utilizar el celular, limitarse a escribir y llevar audífonos para no molestar a otras personas que quisieran ir descansando.

Al caminar, mantenerse a la derecha y colocar su cartera y equipaje delante cuando ya haya personas sentadas.

Al sentarse, trate de no golpear el asiento delante de usted, los descansabrazos del asiento de tres, le corresponde al del centro, por ser la persona que puede ir más incómoda, al reclinar el asiento pregunte a la persona de atrás si lo puede hacer.

Viaje en carro compartido

En este caso Viteri vuelve a resaltar la puntualidad para no dilatar el viaje de los demás, preguntar por el espacio disponible para equipaje y quien tendrá el control de la música. Vaya al baño para que no sea el responsable de paradas. Si es el copiloto no dormirse y colaborar con cualquier cosa que pueda surgir.

Para finalizar, Jacqueline Viteri recordó el uso de las frases de cortesía en cualquier medio de transporte que se utilice para viajar y la importancia de un buen comportamiento y los buenos modales para pasar unos buenos días de descanso y un viaje agradable para todos.