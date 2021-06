La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del país, con casi 700 empleados fijos, bajo la lupa de El Informe esta noche, cuestionando era una institución pública o un negocio familiar.

Entre los interrogantes también se encuentran: un presupuesto que invierte casi tres cuartas partes en remuneraciones a empleados, sobre evaluaciones en compras, contrataciones y adjudicaciones fantasmas y otras a empresas sospechosas o de un mismo dueño.

La dirección de embellecimiento justifica los aumentos de salarios, basándose en una carta del Ministerio de Administración Pública (MAP), dirigida al ex director de esa entidad, con fecha de enero de 2017, que contiene una propuesta de aumento de escala salarial para los distintos cargos.

En dicha escala, los sub-directores podían ganar un minino de 150 mil pesos y un máximo de 175 mil.

Sin embargo esta escala nunca fue aplicada, según el ex director general de Embellecimiento César López, primero no recordaba haber recibido la comunicación del Ministerio Administración Pública (MAP) y segundo el presupuesto de la entidad no le permitía darse ese lujo.

A su salida en 2020, el presupuesto dijo era de unos 174 millones de pesos.

La institución este año goza de una partida de 266 millones de pesos.

Entre remuneraciones de empleados y servicios tiene planificado gastar mas de 209 millones, quedando para capital e inversión la suma de 57 millones o un 21 por ciento.

Por cierto, hay que decir que este lunes se presentó a las oficinas de El Informe el encargado de la oficina de prensa de la Dirección de Embellecimiento con todos estos documentos.

El 95% no respondía los interrogantes que De la Cruz Nolasco debió esclarecer con relación a las irregularidades presentadas esta noche.

En los documentos, también incluyeron resultados de análisis médicos que se realizara dicho director la semana pasado con lo que intentaron justificar que no accediera a una entrevista.

Sugerencia Señor director, la próxima vez no se esconda detrás de una cortina de humo, dando una Rueda de Prensa al vapor, en vez de enfrentar los cuestionamientos de la prensa, tal y como es el debe de cada funcionario publico que maneja dinero de los contribuyentes.