La actriz mostró otros videos donde se puede apreciar a su esposo, Marco Perego y a sus tres hijos en la playa y momentos en los que comparte junto a sus familiares en Dominicana.

Como va escuchando a Juan Luis en el video, se presume que la actriz pudiera ir a disfrutar del concierto que este sábado presentará el cantautor dominicano en Hard Rock Hotel Punta Cana.

A pesar de que ha cosechada una gran carrera en Hollywood, con múltiples éxitos en su catálogo, la actriz no se olvida de sus raíces y siempre está al pendiente de lo que ocurre en el país.

Tanto así que a mediados de 2020 la famosa manifestó su deseo de volver a hacer cine en Republica Dominicana, del cual solo guarda bonitas experiencias.

Mediante una entrevista con periodistas dominicanos a través de la plataforma Zoom, Zoé contó que, si no ha vuelto al cine criollo no ha sido por falta de interés, sino de tiempo, ya que cuando grabó la única película que ha hecho en el país, “La maldición del padre Cardona”, no ha parado de filmar una cinta detrás de otra.