El actor estadounidense aparece con el pelo corto y canoso junto a uno de los bólidos de la escudería en las fotos que difundió este viernes la productora de la cinta sobre el rodaje en Módena (norte de Italia).

ROMA.- El cineasta Michael Mann ha comenzado el rodaje de su película "Ferrari" en la que rememorará la vida del fundador de la dinastía del caballo rampante, Enzo Ferrari, a quien da vida Adam Driver, ya metido en el papel.

La española Penélope Cruz dará vida a la esposa de Enzo Ferrari, Laura Garello, y el pasado agosto se filtraron algunas imágenes del rodaje.

El resto del reparto estará compuesto por Shailene Woodley como la amante del empresario y piloto, Lina Lardi; Patrick Dempsey y Jack O'Connell como los corredores Piero Taruffi y Peter Collins, respectivamente, y Gabriel Leone como el carismático Fon de Portago.

La historia, dirigida por Mann, autor de clásicos como "El último de los mohicanos (The last of the Mohicans, 1992)" o "El dilema (The insider (1999)", será una adaptación de la biografía de Enzo Ferrari del escritor Brock Yates.

Ambientada en el verano de 1957, la película es un retrato íntimo de Enzo Ferrari en un momento en el que su escudería está en crisis, acechada por la bancarrota, y su matrimonio con Laura se tambalea por el luto de un hijo y el reconocimiento de otro.

Una situación que le empuja a enrolarse a su carrera más importante, el "Mille Miglia", mil kilómetros a través de Italia.