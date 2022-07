Otros cibernautas también cuestionaron la actitud de Adame debido a su pasado, pues varias de sus parejas lo han acusado de violencia, así como también perdió una demanda por daño moral con Diana Golden.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Luego de que Alfredo Adame habló del feminicidio de Yrma Lydya Gamboa, ya que mantenía una buena amistad con Jesús “N”, presunto asesino de la cantante, internautas se fueron en su contra debido a que justificó las presuntas acciones del abogado y cuestionó a la joven cantante.

El pasado 24 de junio Yrma Lydya fue asesinada en el restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle. Presuntamente, habría sido su esposo, Jesús “N”, quien habría disparado tres tiros contra la cantante de 21 años, acabando con su vida.

Existen diferentes versiones sobre lo ocurrido aquel día entre el matrimonio y Alfredo Adame se sumó a la teoría de que Jesús “N” no habría asesinado a Yrma debido a que lo considera una persona caballerosa y, además, inteligente, motivo por el que duda que haya pensado que quedaría impune si atacaba a su esposa en un afamado restaurante.

En entrevista con Angélica Palacios, el histrión recordó que conoció a Jesús “N” en 2018, cuando él comenzó su campaña para ser alcalde de Tlalpan por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), de ahí nació su amistad.

“Me llama Jesús y me dice: ‘Oye, Alfredo, yo soy tu fan, siento mucha empatía contigo y mucha simpatía y te quiero invitar a comer (…) y me habló de parte del partido RSP (…) Él me ayudó mucho durante la campaña y durante toda esa campaña y después, seguimos con la amistad”, comentó.

Uno de los comentarios que hizo el histrión y que llamó la atención de los internautas fue que recordó que el abogado le dijo que sentía empatía por él ya que las mujeres lo habían tratado igual.

“Me dijo: ‘Alfredo, no sabes la empatía que yo siento por ti y la simpatía, porque a mí me ha pasado con las mujeres lo mismo que a ti; me han robado, me han engañado, me han mentido, me han esto, me han el otro, me han usado y todo esto’. Me llamó la atención porque todos mis pleitos con mujeres eran públicos”, recordó.

Aunado a esto, mencionó que Yrma Lydya, por el pasado que tenía con un empresario a quien supuestamente había robado dinero, no era una persona que estuviera con Jesús “N” por amor, sino por el dinero y poder que tiene el presunto homicida.

“¿Qué hace una mujer de 21 años con un hombre de 79?, amor no es. Seguramente lo estaba usando y si sucedió lo que creemos todos que sucedió, yo creo que esto fue lo que detonó o cegó a Jesús en este sentido. No estoy justificándolo ni nada, pero yo creo que esto pudo ser el detonador, pudo ser el dedo que jaló el gatillo”.

Es por ello que en redes sociales cientos de usuarios arremetieron en su contra y lo acusaron de estar justificando al presunto feminicida, además de defenderlo por cómo se comportó con él.

“No se puede definir a una persona que es amable socialmente en una fiesta, en una reunión con amigos, o si alguien hace una fiesta en su casa”, “Qué tal! Ahora la culpable es Yrma Lydya, pobre chica”, “Defiendas a quien defiendas, Alfredo, obvio defiendes al asesino y la chica está murta, es cruel!!!”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Otros cibernautas también cuestionaron la actitud de Adame debido a su pasado, pues varias de sus parejas lo han acusado de violencia, así como también perdió una demanda por daño moral con Diana Golden.

“Alfredo Adame no tiene la calidad moral para hablar sobre Jesús N, la neta”, “Adame es igual de misógino”, “Alfredo caía bien en sus novelas y platica amenamente, pero cuando habla mal de sus mujeres cae mal, muy patán”, escribieron internautas en el video.