ESTADOS UNIDOS.- Para nadie es un secreto los roces y grandes diferencias que han existido entre los actores Harry Geithner y Mario Cimarro desde hace ya algún tiempo, mismas que recientemente han vuelto a llamar la atención, pues en algunas oportunidades el colombiano ha expresado la mala opinión que tiene sobre el actor cubano.

Pero, aunque pensamos que las situación no podía ir a mayores, Geithner volvió a arremeter contra su excompañero, esto al ser cuestionado sobre su situación actual con él: “Gracias a Dios no volví a trabajar con él. Me parece actor o supuesto actor, mal actor… y sobre todo un mal compañero”, dijo durante el programa Suelta la Sopa.

La cosa no quedó ahí, pues cuando el reportero trató de defender a Cimarro, Harry advirtió: “Cada quien sus gustos, para mi es eso”, y agregó algunos de los motivos que tiene para no querer volver a verlo: “Él controlaba a todo, no se podía trabajar con él, trataba mal a la gente. Y yo como actor no puedo permitir que traten mal a nadie dentro del set; ni actores ni gente de la producción”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Geithner habla de esta manera sobre el protagonista de ‘Pasión de gavilanes”, pues anteriormente lo había tachado de ser el peor ejemplo para el medio artístico: “Mario Cimarro, el peor de todos. Se mete tanto en su papel que es agresivo en ese aspecto. Es el peor ejemplo que ha habido para el medio artístico y se lo digo francamente porque me hizo pasar muy malos ratos”, contó en el programa Confesiones de Novela.

Incluso señaló que en algunas ocasiones llegó agredirlo: "El señor decía que cuando hacíamos una escena y él era un poco agresivo es que estaba metido en el personaje, pero me agredía”.

Geithner no es el primer actor que se queja por los comportamientos de Cimarro, pues en todos los proyectos en los que ha participado ha salido con algunas enemistades. Según TV Notas.