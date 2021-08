Esta serie lleva una divertida trama sobre la vida de un padre divorciado que lucha por reivindicar su pasado delictivo ante los ojos de sus hijos y su entorno en un barrio en Brooklyn.

SANTO DOMINGO.- La actriz dominicana Celines Toribio forma parte de la cuarta temporada de la serie de Netflix “The Last O.G.” (The Last Original Gánster), protagonizada por el comediante Tracy Morgan y dirigida por el actor y director Carl Weathers.

Esta serie lleva una divertida trama sobre la vida de un padre divorciado que lucha por reivindicar su pasado delictivo ante los ojos de sus hijos y su entorno en un barrio en Brooklyn.

“Tray” el personaje de Tracy Morgan, es dueño de un gimnasio donde el hijo de la miss Torres, papel de Celines Toribio, llega en contra de su madre y pasan una serie de eventos.

Con tres exitosas temporadas ya disponibles en Netflix, “The Last O.G.” se ha convertido en la comedia dramática de la que todos en la industria están hablando.

La temporada cuatro de la serie se espera que se estrene este Otoño 2021. Celines rodó sus episodios en la ciudad de New York .

Cuenta con un elenco compuesto por Tiffany Haddish (Girls Trip, Night School, Like A Boss) y Ryan Gaul (Superstore, Identity Thief) entre otros.

“Lo primero que me gustó de la serie es que es producida por el mismo Tracy Morgan y está escrita basada en muchos eventos de su vida real”, expresó Toribio.

“Sentí mucha nostalgia y agradecimiento a la vez. Fue como vivir lo que le llaman el ciclo completo (full circle), donde lo que soné viviendo en Washington Heights Dios y la vida me lo hacía realidad años después”. Agregó.