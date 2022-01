Aunque Adamari tiene los malestares propios de este virus, todo está bajo control. Aún así, la también actriz pidió las oraciones y el cariño que tanto necesita en estos delicados momentos de aislamiento.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Esta semana se ha echado de menos a Adamari López en su programa Hoy día. Y como siempre, sus seguidores se preguntaban el porqué. Sin retrasarlo mucho, la conductora usó sus redes para contar la razón que la tiene aislada.

El coronavirus también ha ido a visitarla. Visiblemente afectada pero con todo bajo control, la bella puertorriqueña compartió cómo se está sintiendo a nivel físico y mental.

"Sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID-19 y el resultado ha salido positivo", explicó con serenidad.

"Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos", expresó.

Un mensaje que tuvo respuesta inmediata de quienes la admiran y quieren con palabras de amor y aliento ante estas circunstancias. "Que Dios te cuide", "Que se mejore pronto", "Dios contigo", "Orando por ti", le escribieron algunos al enterarse de su contagio de coronavirus. ¡Por una rápida recuperación, compañera!