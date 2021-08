La presentadora compartió la diferencia en el cuerpo que logró en apenas cinco meses.

REDACCIÓN.- La conductora Adamari López no ha dejado de sorprender a la industria del espectáculo por su disciplina y tenacidad al mejorar sus hábitos de vida.

En esta ocasión, la presentadora de Hoy Día compartió un par de historias en Instagram que dejaron notar el increíble progreso que ha logrado en cinco meses.

En uno de los videos se puede observar a la también actriz corriendo en un parque con la leyenda “Hace cinco meses”. En el segundo video, que dice “¡Hoy!” es la misma escena, sólo que López se ve visiblemente más delgada.

La conductora ha mantenido al tanto a sus seguidores sobre su proceso y cuáles son los hábitos que lleva a cabo para lograr su meta, como un conteo diario de las cosas que consume durante el día.

Además de mejorar la manera en la que se alimenta, la puertorriqueña no ha parado de demostrar que la actividad física es una de sus prioridades para sentirse bien.

Debido a los espectaculares resultados que la actriz de Amigas y rivales obtuvo en tan poco tiempo, el público no tardó en especular acerca de si se había hecho o no una intervención quirúrgica para mejorar su figura.

“No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital”, reveló para el diario español La Opinión.

López descartó por completo una operación bariátrica, que consiste en extirpar una parte del estómago, y en cambio aseguró que sus logros han sido gracias a su esfuerzo y la ayuda que le ha proporcionado pertenecer al programa Weight Watchers de la también conductora Oprah Winfrey.

“(Mi motivación) fue enfocarme y ponerme un poco más estricta conmigo misma. En principio, cuando empecé con WW, rebajé como 10 libras (aproximadamente cuatro kilos y medio), y empecé también hacer ejercicios y la primera parte me fue bastante bien. Vino la pandemia y yo creo que nos descolocó a todos en muchos aspectos, y tuvimos que reenfocarnos en todos los aspectos de la vida”, puntualizó Adamari para el periódico que circula en Estados Unidos.

Adamari se sinceró sobre que se dio cuenta que el ejercicio no bastaba, pues tenía que complementar la dieta con el ejercicio.

“Al seguir con WW lo que podía hacer también era, además del ejercicio, reducir un poco las porciones que estaba comiendo, y eliminar por completo los refrescos, que yo no los había eliminado porque afortunadamente WW te permite agarrar de los alimentos que tu desees, lo que tú quieras, siempre y cuando te mantengas con tus puntos”, expresó la actriz de Gata salvaje, que llama “puntos” a las calorías.

Además, compartió por primera vez su progreso actual. “Ahora mismo estoy casi 20 libras (alrededor de nueve kilos) menos de cuando comencé hace un año y medio en WW. Mi coach ha sido también importantísima porque me ha ayudado a tenerme motivada”, relató con alegría.

Por otro lado, también narró que es gracias a la hija que tiene con Toni Costa, Alaïa, que ha logrado tantas cosas respecto a su cuerpo. “Ha sido también una gran aliada, con toda su energía, en lograr que yo tenga mi cometido de llegar a esa meta que todavía me falta, pero voy por muy buen camino”.

Las actividades que hacen juntas, madre e hija, van desde bailar hasta andar en bici. “Ella no tiene, y nunca le hemos creado la conciencia de gordo o flaco sino de un estilo de vida saludable, y ella sí me ha visto haciendo ejercicio, bailando con ella, en la bicicleta, entrenando”, compartió López.