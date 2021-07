Desde entonces, la conductora no ha parado de compartir sus procesos familiares, y en esta ocasión protagonizó un emotivo video en compañía de su hija Alaïa

ESTADOS UNIDOS.- Adamari López no ha dejado de estar al centro de los reflectores, pues hace unos días confesó que su relación de más de 10 años con Toni Costa había terminado.

Desde entonces, la conductora no ha parado de compartir sus procesos familiares, y en esta ocasión protagonizó un emotivo video en compañía de su hija Alaïa.

“Los logros de nuestros hijos se convierten en nuestros logros también”, comenzó diciendo en el video que compartió a través de Facebook, que ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

“A mí me llenan de muchísima emoción y muchísimas alegría, porque la veo enfocada en las cosas que le gustan hacer”, dijo la conductora de Hoy Día sobre los cada vez más reconocimientos que ha logrado su única hija.

“Fuimos a la clase del taekwondo de Alaïa e hizo su clase y de repente la llaman al frente, y yo me pongo a grabar, y lo veo y me dan ganas de llorar porque tú me haces llorar”, recordó López haciendo muecas de emoción y derramando algunas lágrimas.

Fue así como contó que en el arte marcial, Alaïa logró subir un nivel de destreza y le otorgaron un color distinto de cinta, lo que significa que avanzó en su camino en el deporte.

“Me da muchísima alegría verla teniendo logros de pequeñas cosas, no tiene que ser algo grande, cualquier pequeño caso para mí es un gran achievement”, dijo la también actriz muy conmovida.

“También es un compromiso de nosotros los papás para llevarlos a esas actividades, para que ellos puedan lograrlo, porque sin nuestra disciplina también, la que les mostramos a ellos, pues nada de eso sería posible”, aclaró López.

En el video, aparecen mamá e hija con el mismo atuendo: un vestido rosa claro con adornos de tomates rojos. Durante la transmisión, Adamari mostró la cinta amarilla a la que ascendió la pequeña niña.

A pesar de la noticia de su separación, su pequeña familia se ha mostrado muy unida y dispuesta a solucionar los problemas que han provocado que se separen.

Fue en mayo de este año cuando, durante el programa matutino que conduce, Adamari dio la noticia de su ruptura con el coreógrafo. “He decidido separarme de Toni”, dijo contundente y con la voz entrecortada esta mañana en el programa de revista estadounidense.

Explicó que decidió alejarse del español porque “encontré la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”.

Toni Costa y Adamari López empezaron su relación en el 2011, y desde entonces hasta ahora habían permanecido inseparables. Sin embargo, a pesar de la notable tristeza que expresó la conductora, se dijo decidida a priorizar el bienestar de su hija.

“Soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar este tipo de decisiones, y más en este momento, cuando tienen un efecto sobre mi princesa Alaïa”, comentó la mujer de 50 años.

Y también añadió que la decisión fue tomada en consenso de ambos y sobre todo en comunicación con la niña. “Ella sabe que tiene dos padres que la aman y la van a amar siempre, que vamos a estar siempre y que vamos a estar para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida”, expresó. A la expareja incluso se le vio vacacionando juntos en Italia, en compañía de su familia. Según Infobae.