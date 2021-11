Los papás de Alaïa bailaron diferentes ritmos en la pista dejando al público asombrado con las acrobacias del principio. Una coreografía que culminó con la presencia de su hija, que se unió a ellos antes de concluir la presentación.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Adamari López y Toni Costa fueron los grandes protagonistas de la última gala de "Así se baila", donde la expareja se lució bailando en la pista de baile.

La presentadora puertorriqueña y el coreógrafo español se enamoraron en la pista de baile hace diez años, y aunque ya no están juntos en una relación amorosa, quisieron cerrar este capítulo de sus vidas en el mismo lugar donde empezó y lo hicieron con una acompañante muy especial: su hija Alaïa.

Los papás de Alaïa bailaron diferentes ritmos en la pista dejando al público asombrado con las acrobacias del principio. Una coreografía que culminó con la presencia de su hija, que se unió a ellos antes de concluir la presentación.

Toni Costa describió este baile como "el más especial de su vida". En sus redes sociales compartió el vídeo del momentazo televisivo que protagonizaron y junto a él escribió: "Qué emoción y que privilegio tener esta memoria para siempre y agradezco mucho la oportunidad de poder realizarlo".

Además, el instructor de zumba destacó que este baile es "el resultado de mucho trabajo, ensayo, montaje de música y coreografía" y le dio las gracias a Adamari por elegirle a él para bailar con ella. "Deseo que les haya gustado y hayan disfrutado tanto como nosotros, va dedicado para ustedes y en especial para nuestra princesa Alaïa", concluyó Toni Costa en su perfil de Instagram.

Las reacciones no se han hecho esperar y algunos de los comentarios que se leen junto al post de Toni fueron: "Un recuerdo para toda la vida para la niña", "Lástima que esa relación se haya terminado porque hacen una linda familia", "Les quedó HERMOSO, pero que pena que no pudimos ver un beso de reconciliación. Dios los bendiga a los tres", "Lo que más me gustó fue verlos a los tres como una hermosa familia, hay mucho amor" o "Decir que me encantó se quedo cortó, fue espectacular".