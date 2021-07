La pareja oficializó su relación en uno de los partidos de las finales de la NBA.

REDACCIÓN.- Adele parece haber encontrado el amor de nuevo luego de su divorcio con Simon Konecki. Se trata de Rich Paul el agente de LeBron James, con quien hizo su primera aparición oficial durante el juego 5 de la final de la NBA en Arizona entre los Phoenix Suns y los Milwaukee Bucks. El jugador de los Lakers acudió al partido junto a la pareja, que estuvo sentada a pie de pista

“Rich Paul está en el juego con Adele, ¡es la primera vez que salen juntos en público!”, exclamó uno de los locutores de la ESPN durante el partido del fin de semana pasado.

Paul es uno de los agentes más poderosos de la NBA. Es fundador y CEO de la agencia Klutch Sports, considerada por la revista Time como una de las 100 empresas más influyentes del mundo. Representa también a talentos de la talla de Ben Simmons y Anthony Davis. A los 39 años, su patrimonio ronda los USD 100 millones. En 2020 apareció en la revista Forbes como uno de los 10 agentes más poderosos del mundo.

Se sabe que el empresario originario de Cleveland procede de una familia pobre, se crió únicamente junto a su padre y vivían en una casa de una sola habitación situada en el piso superior de la tienda que este regentaba. Se levantaban cada día a las seis de la mañana para sellar boletos de lotería y vender pan y leche en su barrio.

Pese a la escasez de recursos, su padre logró que su hijo acudiera a un instituto católico de la ciudad. Al poco tiempo murió de cáncer. Una vez graduado, Paul decidió ganarse la vida como vendedor ambulante de camisetas deportivas. Sus estudios superiores se limitan a unos cursos básicos de derecho en los que se matriculó una vez intuyó su futuro profesional.

“Todo lo que necesitaba para dirigir un negocio lo aprendí de él. Era la voz de la razón y el padre de todo el vecindario”, dijo el agente deportivo en conversación con el diario The New York Times, que lo denominó en su tapa de portada como “el agente del cambio”.

En una entrevista televisiva, Paul insistió en el aspecto vital de su gestión: “Para mí, lo más importante siempre ha sido educar al jugador, porque antes que nada son personas y porque solo van a dedicarse a este deporte durante el tiempo que Dios se lo permita”.

La exitosa cantante británica se separó de Konecki en 2019, tras más de siete años de relación y un hijo en común, Angelo, de ocho años. El año pasado, la ex pareja firmó el divorcio. Un acuerdo que le costó a Adele cerca de USD 170 millones.

La intérprete, que tiene un perfil muy bajo, consiguió que toda “información financiera” con respecto al proceso de divorcio no esté disponible de forma pública.

De acuerdo al diario británico The Mirror, Adele y Konecki no firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse en una ceremonia secreta en 2016. Al parecer, la voz de “Someone like you” habría comprado una propiedad en Los Ángeles en mayo pasado por más de USD 10 millones, ubicada muy cerca de la residencia de su ahora ex marido.

Tras su separación, Adele fue relacionada con el rapero Skepta, cuyo nombre real es Joseph Junior Adenuga, con quien se dijo que estaba saliendo desde hace un largo tiempo. Incluso se llegó a decir que había estado con Adele unas semanas atrás en Los Ángeles.

La propia cantante desmintió en sus redes sociales tener un romance con el artista británico, a quien conoce desde hace varios años ya que ambos son originarios de Tottenham, un barrio obrero al norte de Londres. “¡Regresaré a mi cueva ahora para ser la (soltera) de los gatos que soy! Paz y hasta el año que viene”, dijo la artista en su perfil de Instagram y nunca más volvió a aparecer hasta el 5 de mayo cuando cumplió 30 años.

Alejada de los escenarios, Adele está radicada en California, donde pasa la gran mayor tiempo con sus amigos famosos de Hollywood como Jennifer Lawrence y Nicole Richie.

La estrella fue noticia en 2019 por su gran transformación física. Tras un estricto plan alimentario y un duro entrenamiento, Adele logró bajar más de 40 kilos. A través de su cuenta de Instagram, muestra cada tanto alguna foto de ella con su nuevo cuerpo.

Su última aparición pública había sido en octubre cuando participó en “Saturday Night Live”.

Fuente: Infobae