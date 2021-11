El emotivo momento ocurrió durante un concierto íntimo en Londres pregrabado y transmitido por ITV, Una audiencia con Adele, que se transmitió en el Reino Unido el sábado por la noche.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La cantante británica, Adele, fue conmovida hasta las lágrimas, luego de que tuvo la oportunidad de reunirse, de manera inesperada, con una maestra que la marcó durante la infancia y que, en sus palabras, “le cambió la vida”.

El emotivo momento ocurrió durante un concierto íntimo en Londres pregrabado y transmitido por ITV, Una audiencia con Adele, que se transmitió en el Reino Unido el sábado por la noche.

Durante el encuentro, la cantante fue cuestionada por la actriz Emma Thompson, quien le preguntó si durante su vida había existido alguna persona que la hubiera apoyado y protegido de las adversidades de la vida e inspirado a seguir adelante. Entonces, Adele recordó a la maestra McDonald.

“Sí, tuve una profesora en Chestnut Gove, quien me enseñó Inglés, se llamaba Miss McDonald”, contestó a la pregunta de la actriz de Cruella. Posteriormente, agregó que no mantuvo contacto con ella luego de que la profesora dejó de enseñar en donde ella tomaba clases.

“Sólo estuvo un año, pero logró que amara la literatura. Yo siempre he estado obsesionada con el Inglés y, obviamente, ahora escribo mis letras. Pero también hacía baile callejero, y eso no, eso me austó demasiado como para unirme. Ella era tan jodidamente cool”, contó a los presentes.

“Ella era tan asombrosa. Hacía que nos importara y nosotros sabíamos que a ella le importábamos nosotros, cosas como esa. Y era tan ... solía ponerse un montón de bracaletes de oro y utilizaba lentejuelas. Tan jodidamente cool. Te podías identificar con ella y yo realmente vivía a la espera de mis clases de Inglés”, continuó.

Posteriormente, por la reacción del público y un comentario de Thompson, Adele cayó en cuenta que la profesora McDonald se encontraba dentro de los presentes y no pudo evitar su sorpresa al verla entre el público: “Eres increíble, preciosa, ¡hola, cariño!”, dijo Adele al momento de recibir a la profesora en el escenario.

Tanta fue la emoción de la cantante que rompió en llanto y se fundió en un abrazo con ella: “Estoy muy orgullosa de ti”, dijo McDonald, “¡No sabía que ibas a venir!”, expresó Adele. “No, está bien, se supone que sería una sorpresa”, contestó la docente.

Acto seguido, la cantante de Rumour has it preguntó a la profesora sobre su ocupación y si sigue dando clases. Ante esto, Mc Donald aclaró que por el momento se dedica a cuidar a sus hijos, quienes fueron con ella al concierto.

“No llores, gracias, muchas gracias por acordarte de mí”, expresó McDonald. “No, de verdad, de verdad me cambiaste la vida”, continuó Adele, quien además pidió a la profesora estar en contacto y despidió del escenario con un fuerte abrazo: “Adiós, Miss”, dijo Adele al momento de despedirse.

A la postre, Adele se retiró del escenario para arreglarse el maquillaje, evidentemente dañado después del llanto, y Alan Carr subió al escenario para entretener momentáneamente al público. Finalmente, Adele subió al escenario y la noche siguió su curso.