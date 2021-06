Explicó que son las “necesidades”, como artista, que carece que han impedido que el “Fuerte” tenga un mayor crecimiento fuera del país.

SANTO DOMINGO.- El cantante Akon, quien se encuentra en el país grabando con varios artistas del género urbano criollo, manifestó que el territorio nacional le queda muy “chiquito” al merenguero de calle Antonio Peter de la Rosa ‘Omega’.

El cantante le dijo a Julio Fabian “Peluche”, para su canal de YouTube, aseguró, que, aunque tiene la misma historia que “el Fuerte”, en su caso, él salió de su país: Senegal, pero Omega está “atrapado” en Quisqueya.

“La única diferencia que hay entre Omega y yo es que yo me pude ir de mi país. Pero Omega está atrapado aquí, en la RD. La República Dominicana es muy pequeña para Omega por eso es que él se siente atrapado en cada esquina porque él está para estar por encima de cualquier cosa”, manifestó Akon.

Enfantizó que que mientras Omega esté “atrapado” en el país no podrá explotar su “potencial” como artista. “Desde que lo conocí supe que él es una super estrella, y mientras me acercaba a él me di cuenta que él está atrapado en su mismo entorno”.

Explicó que son las “necesidades”, como artista, que carece que han impedido que el “Fuerte” tenga un mayor crecimiento fuera del país.

“Esa es la única diferencia que hay entre RD y Puerto Rico. Los puertorriqueños tienen más oportunidades porque están dentro de los Estados Unidos, pero créeme que, si RD tuviera los mismos recursos que Puerto Rico, sería otra la historia”, afirmó.

En otro aspecto, el magnate de la música mencionó que le gustaría crear en la República Dominicana la ciudad futurista “Akon City” al estilo Wankada, la cual se realizará en su país Senegal, y que se encuentra en un tercio del camino para recaudar la suma de 6 mil millones de dólares para su construcción.