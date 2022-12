El 2022 ha sido un año lleno de logros para Kiko el Crazy. La estrella dominicana se ha convertido en uno de los artistas referentes del dembow a nivel internacional.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La revista Rolling Stone lanzó su acostumbrado ranking oficial de los mejores álbumes que fueron lanzados a lo largo del año. En la edición de este 2022, figuran artistas como Taylor Swift, Beyonce y Lizzo, además de latinos como Romeo Santos, Kiko El Crazy, Rosalía y Natalia Lafourcade.

En el número 55 en el ranking de la revista, "Kiko El Crazy se ha destacado como una de las figuras más creativas de la República Dominicana, un agente del caos atrevidamente vestido que aporta energía puntiaguda y extravagante a sus pistas de dembow. Su álbum Llegó El Domi fue otro giro impredecible para él: brillante y ágil, el LP se siente como Kiko El Crazy pintando con todos los colores a su disposición, iluminando la paleta sónica del proyecto con reggaeton, electro-pop e incluso Juan Luis Guerra. guitarras inspiradas. Ya sea que esté tocando riffs con pioneros del reggaetón de la vieja escuela como Ñengo Flow en "Chukiteo" o intercambiando versos con su colega artista dominicana Kaly Ocho en "Mi Loca", él siempre suena de manera única. —JL", expresa el contenido de la revista.

El 2022 ha sido un año lleno de logros para Kiko el Crazy. La estrella dominicana se ha convertido en uno de los artistas referentes del dembow a nivel internacional. Su álbum debut “Llegó el Domi” ha sido aclamado por la crítica y ya cuenta con millones de streams. El artista recibió nominaciones en los “Premios Heat” en la categoría de “Mejor Artista Urbano Dominicano” y en los “Premios Tu Música Urbano” en “Top Artista Dembow”. Kiko continúa con paso firme y ha sido nombrado por ambas plataformas digitales Tidal y Pandora como “Latin Artist to Watch”. En adición el exponente urbano ha sido nombrado por la Revista Billboard ® como parte de las tendencias musicales de 2022: Billboard’s Latin Music Trends to Look for in 2022 El sencillo “Soy Domi” fue escogido por la Revista RollingStone® como uno de los mejores temas en lo que va de año: Best songs of 2022 so Far list. En su faceta como actor fue parte del elenco de estrellas de la película de Caribbean Cinemas, “Flow Calle”. Kiko el Crazy es parte del documental de Amazon Music "La Cuna del Dembow" el cual estrenó el pasado 8 de septiembre.

Acerca de, Kiko El Crazy

Jose Alberto Rojas Peralta nació en Santo Domingo, República Dominicana en el barrio de Los Mina. Su amor por la música inició en el 2008 cuando conoció al famoso rapero “Monkey Black”. Su nombre artístico surgió de su apodo de niño Kiko y lo de crazy por considerarse loco con la música. Su primer tema fue “Un to pa to” en el 2009 el cual tuvo un gusto popular en su barrio, Los Mina. En el 2011 es nominado a los premios Casandra de la República Dominicana como compositor en el tema “Prende la hookah” interpretado por Tulile. En el año 2019 Kiko El Crazy continuó lanzando canciones, como: "Trucho", “Baje con trenza” el cual contó con la participación del artista de peso mundial Ozuna. Su primer sencillo “La Pampara" logró destacarse en territorio extranjero debido a su estilo único lleno de colores alcanzando la atención del público infantil, joven y maduro. A este le siguió “La Popi” el cual se estrenó durante la cuarentena y consiguió colocarse en la posición número 1 en la lista “Las 50 más virales” de Spotify® en España por tres semanas consecutivas, junto con su video el cual rompió esquemas y ha alcanzado 20 millones de visitas en YouTube. Otro de sus éxitos recientes ha sido, “Se Acabó La Cuarentena” junto al legendario dúo del Reggaeton Jowell y Randy. Este tema marcó un momento crucial para la carrera de Kiko El Crazy, logrando cruzar mercados y romper barreras culturales; conquistando las plataformas digitales de música contando con 10 millones de streams en Spotify y en Tik Tok donde logró alcanzar la posición #1 por varias semanas. Gracias a su arduo trabajo y dedicación Kiko estuvo nominado a los Premios Soberanos 2021, en la categoría Revelación del Año. Kiko “El Crazy” es el artista urbano dominicano de mayor proyección internacional y está listo para dar el siguiente paso en su carrera de la mano de Whitelion Records y Rimas Music.