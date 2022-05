El cantautor español logró mantener conectada a su fiel fanaticada en cada una de las canciones que interpretó de principio a fin.

SANTO DOMINGO.- Alejandro Sanz cautivó la noche de ayer en el Estadio Quisqueya, a su fanaticada dominicana, quienes le acompañaron a entonar cada uno de sus éxitos con “La Gira 2022”, misma con la que celebra sus 30 años en la música.

Al iniciar el show el reconocido cantante manifestó su encanto por presentarse una vez en suelo dominicano, “Que alegría tener la oportunidad de cantar aquí, en esta ciudad bendita, en este país bendito”, manifestó Sanz.

El afamado artista también presentó, al público que abarrotó el estadio, a los tres dominicanos que forman parte de su banda, mismos que estaban emocionados por poder presentarse en su tierra natal.

Los integrantes fueron: Chris Hierro, la baterista, Helen de la Rosa (la montra), y Karina Pasián, su corista, quien también lo acompaño a cantar a dúo la canción “Looking for paradise”, la cual interpreta con la cantante estadounidense Alicia Keys

El cantautor español inició su repertorio con el tema “Hoy que no estás” y “Back in the City”, para luego hacerse acompañar de su pianista, el dominicano Chris Hierro, para cantar “Deja que te bese”, canción que interpreta con Marc Anthony.

Alejandro, logró mantener conectada a su fiel fanaticada en cada una de las canciones que interpretó de principio a fin.