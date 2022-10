“Si no reflejamos lo que somos, de nada sirve ser. Porque ser y estar, no es lo mismo. Y no es lo mismo estar que quedarse, ¡qué va!”.

Redacción.- El cantante Alejandro Sanz sorprendió a todos sus seguidores con un nuevo cambio de look que mostró a través de su cuenta de Instagram.

Sanz dejó atrás su cabello oscuro y cambió a un rubio platinado.

“Si no reflejamos lo que somos, de nada sirve ser. Porque ser y estar, no es lo mismo. Y no es lo mismo estar que quedarse, ¡qué va!”, escribió en la publicación.

De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar:

“Ser auténticos, eso es”, “y no es lo mismo tú que otro. Que lindo se te ve corazón”, “cosa más bella caballero”, fueron algunos de los piropos que recibió el artista.