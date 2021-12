El menor de la Dinastía Fernández contó en una en una entrevista cómo su abuelo lo ayudó a iniciar su carrera y que fue su inspiración el ranchero.

SANTO DOMINGO.- Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, compartió varias imágenes en instagram recordando sus mejores momentos junto a su abuelo.

Las fotos acompañadas de un texto que decía “Esta es la última foto que tengo contigo tata… estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo… no tengo suficientes palabras para describir lo que siento”

Esta es la última foto de Alex junto a su abuelo

Más adelante continua diciendo “Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mi… te amo como no te imaginas… siempre te voy a extrañar… ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme”.

