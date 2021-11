"Nada más me había hecho la prueba de orina. Y cuando la enfermera me pone el sonograma dice: 'WOW, hay dos sacos gestacionales'. Estaba sorprendida, no procesaba lo que me estaba diciendo".

SANTO DOMINGO.- Miedo fue lo que sintió la artista Amara la Negra cuando se enteró que estaba embarazada en el mes de agosto, luego de que se sintiera mal de salud en medio de las grabaciones de Love & Hip Hop Miami (VH1).

La artista de 31 años dijo que "Sentía unas nauseas que pensaba que la comida me estaba cayendo mal" y al seguir una corazonada se hizo una prueba de embarazo que salió positiva.

No obstante, Diana Danelys De Los Santos, su nombre real, dijo que se sintió nerviosa y en lo primero que pensó fue en sus trabajos y proyectos.

"Me tomó como dos días para procesar lo que acababa de pasar. Me fui dando ánimo porque al principio sentí mucho temor", afirmó.

Fue en septiembre cuando la artista de origen dominicano, pero nacida en Miami, viajó a República Dominicana para, además de supervisar sus negocios de bienes raíces, también ver a un ginecólogo.

"Nada más me había hecho la prueba de orina. Y cuando la enfermera me pone el sonograma dice: 'WOW, hay dos sacos gestacionales'. Estaba sorprendida, no procesaba lo que me estaba diciendo".

Hace poco la artista dio a conocer que había perdido un embarazo en el mes de julio. "Fue muy raro. Se sospecha que eran trillizos, es difícil decirlo ahora porque tenía bastante sangrado y estaba muy adolorida", dijo.

"En mi caso, yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me acuerdo", recalca tajante. "Voy a ser madre soltera. Sé que mis bebés van a depender de mí".

Agregó que "Padre no es el que engendra, es el que cría. En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso de ser madre soltera. Estoy más enfocada en mis bebés".