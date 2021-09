El acuerdo anunciado este miércoles llega después de que "Coming 2 America", la secuela de la famosa comedia estrenada en 1988, se convirtiera este año en el mejor estreno de la plataforma televisiva de Amazon.

LOS ÁNGELES.- Amazon Studios, la rama audiovisual del imperio del comercio electrónico, ha firmado un contrato por el que Eddie Murphy protagonizará tres películas y supervisará otros proyectos cinematográficos.

El acuerdo anunciado este miércoles llega después de que "Coming 2 America", la secuela de la famosa comedia estrenada en 1988, se convirtiera este año en el mejor estreno de la plataforma televisiva de Amazon.

"Eddie es una leyenda tanto delante como detrás de la cámara. Con un innegable genio cómico y dramático, que constantemente ofrece historias y personajes entretenidos y originales a audiencias de todo el mundo", afirmó la compañía en un comunicado de bienvenida.

En octubre del año pasado, Amazon compró "Coming 2 America" a los estudios Paramount por unos 125 millones de dólares, según la prensa especializada.

Las primeras noticias sobre la continuación de "Coming to America", una de las comedias más populares de los años 80, se dieron a conocer en enero de 2019, cuando se supo que Murphy se pondría al frente de la secuela.

La secuela aspiraba a ser un aliciente para la cartelera navideña, pero la incertidumbre en los cines y los múltiples atrasos de películas debido al coronavirus llevaron finalmente a un estreno digital.

"Hemos juntado un gran equipo y estoy deseando devolver a estos clásicos y queridos personajes a la gran pantalla", agregó.

El estudio Paramount contrató a Craig Brewer ("Black Snake Moan", 2006) para dirigir "Coming 2 America" tras la buena sintonía mantenida con el humorista en "Dolemite Is My Name" (2019), una película de Netflix con la que Murphy regresó entre aplausos tras muchos años alejado de los grandes focos.

La primera "Coming to America", dirigida por John Landis ("The Blues Brothers"), recaudó 289 millones de dólares en todo el mundo y obtuvo dos nominaciones a los Óscar: mejor maquillaje y mejor diseño de vestuario.