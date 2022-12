“Es el momento adecuado para expresarles mis disculpas, a mis amigos, fans, a la Industria del Cine y a mi familia por el dolor y la confusión que esta situación les causó”, dijo un audiovisual colgado en su cuenta de Instagram.

SANTO DOMINGO.- El actor Andrés Castillo, quien fue acusado de coacción contra una adolescente de origen español, pidió disculpas a sus seguidores, colegas y familiares en un video publicado en sus redes sociales, en el que no hubo mención para la supuesta víctima.

Las declaraciones de Castillo ocurren luego de que hace un mes un juez le impusiera presentación periódica, impedimento de salida y orden de alejamiento como medida de coerción.

Castillo explicó que el tiempo lo hizo reflexionar sobre lo ocurrido luego de trabajar en su crecimiento “personal, mental, espiritual” y en su personalidad, ya que admite que algunas formas de “afrontar situaciones no son las correctas”.

Asimismo, agradeció a las personas que lo rodean por mostrarle empatía.

El pasado 8 de agosto, Alicia Ortega dio a conocer en su programa “El Informe” grabaciones donde se escucha a Castillo, en una llamada telefónica, proponerle insistentemente a la menor de 14 años salir de su casa en horas de la noche con la excusa de realizarle una audición para una película en la que supuestamente actuaría junto a la estrella de Hollywood Mark Walghberg.

“Yo voy a estar aquí hasta las 11:00... Pero al mismo tiempo yo nunca recibo padres. ¿Entiendes? Entonces no quiero que se mal interprete, si tienes que pedir permiso para ir algún sitio pues tú lo pides y tú vas y tu regresas, pero si hay que venir con equipos yo no los voy a recibir, mi asistente que es una mujer ella tampoco puede. Entonces si no puedes tú me dices y yo te mando el guion otro día”, le dijo Castillo.

La madre de la adolescente, quien también es actriz, aseguró que ella y su hija habían conocido a Castillo en una audición para una campaña publicitaria, donde se realizaron una fotografías y mantuvieron un diálogo “normal y corriente” con Castillo, pero que dos meses más tarde, este contactó a su hija por redes sociales.