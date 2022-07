García vive solo en su residencia frente al mar. Su esposa, Margarita Portillo, le pidió que se vaya a vivir con ella para estar bajo su cuidado ante su delicado estado: “"Llevo con ella dos días, ya estoy mejorando poquito a poco".

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Tras la aparatosa caída que hace unos días le abrió la frente al reconocido actor Andrés García, la salud de este continúa empeorando. García compartió que debido a los años de excesos con el alcohol ahora tiene problemas en el hígado y esto le ha desencadenado otros padecimientos.

Recientemente confesó que padece cirrosis, que consiste en la cicatrización y el funcionamiento deficiente del hígado.

“Desde hace muchos años me recomendaron amigos doctores: ‘Bájale Andrés (a la fiesta) porque te puede dar cirrosis y la cirrosis mata”. No hice caso y ahora resulta que tengo cirrosis, pero no para ahí, es una cosa”, dijo García en entrevista con el programa “De primera mano”.

El primer actor de 81 años, reveló que eso le ha desencadenado otros padecimientos: “He perdido el oído, casi no oigo", lamentó, "me empecé a sentir mal, muy débil. Ya tenía como una semana con unos dolores en los hombros, en los nudillos y en los omoplatos".

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo”, comentó.

Sin embargo, el galán de telenovelas se niega a ir a un hospital y ha estado tomando ansiolíticos para tranquilizarse, pero le provocaban pesadillas. Debido a esto se golpeaba mientras dormía, actos con los que relaciona sus dolores en el cuerpo.

"Algo me está pasando, pero no sé qué es. Amanezco lleno de sangre y golpeado y ya no quiero ni hacerme radiografías porque ya sé que debo tener varias cosas rotas".

García vive solo en su residencia frente al mar. Su esposa, Margarita Portillo, le pidió que se vaya a vivir con ella para estar bajo su cuidado ante su delicado estado: “"Llevo con ella dos días, ya estoy mejorando poquito a poco".

El histrión expresó que no tiene miedo a morirse.

"Cuánto tiempo me va a permitir la cirrosis vivir? No lo sé. Me tengo que morir, me voy a morir, no es que no me de miedo y que sea el macho. He vivido mucho y casi todo el mundo entre los 80 y 90 ya se murió, de hecho, de nuestra generación quedan pocos y en algún momento me tocará irme a mí".

En la entrevista dijo que ya está poniendo todo a nombre de su esposa “no vaya a ser que me vaya de repente y la deje el aire”.

Recientemente Andrés García preocupó a sus seguidores con un video donde dijo que sentía que se acercaba su final tras sufrir una caída que le abrió la frente.

Fue a través de su canal de YouTube que el actor dominicano compartió un video donde se le ve en la cama, débil y con una sutura en la cabeza.

“Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, compartió el histrión.

Contó que no es la primera vez que le ocurre un accidente así, aunque en esta ocasión le tuvieron que hacer suturas en la cabeza.