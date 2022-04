República Dominicana, país al que está involucrado últimamente por su actual relación amorosa con la también urbana Yailin.

REDACCIÓN.-Ha causado revuelo en el país que el exponente urbano Anuel AA, anunció la noche de este lunes en su cuenta de Instagram, su gira de conciertos nombrada “Las leyendas nunca mueren”, la cual llevará por distintas partes del mundo e incluyó Latinoamérica.

Lo que más ha llamado la atención este martes es que muchos usuarios han revisado el listado y no figura República Dominicana, país al que está involucrado últimamente por su actual relación amorosa con una dominicana, la también urbana Yailin“la más viral” ligado tanto en el amor como en lo musical; además, en su selección tampoco incluyó a Colombia.

El intérprete de “BEBE” publico su gira través de un vídeo dejando evidenciado el proceso para las fechas de su tour.

En el audiovisual se deja ver el artista borinqueño recibiendo mensajes y llamadas como forma de reclamo por los conciertos, y decidió no contestar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

En la misma publicación se ve Annuel AA, disfrutando de una fiesta en junto a su novia Yailin “La Más Viral”.

El cantante muestra el listado de las ciudades en las que se presentará: Mérida, Ciudad de México, Monterrey, Buenos Aires, en Argentina. Lima, en Perú. Viña del Mar, Antofagasta en Chile, Santiago de Chile, Coquimbo y Temuco son las localidades específicas para su presentación.

El apodado “Real hasta la muerte”, Anuel AA, dijo que”No había anunciado la gira porque estaba terminando “Las leyendas nunca mueren 2?, “viernes 8 de abril”, abre la boletería, 10am. Se los juro que esta gira va estar en otro nivel… no va a ser solo música, es más que música. no van a entender hasta que estemos allí”.