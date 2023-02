Asimismo destacó las cualidades de la también cantante al asegurar que es una mujer “joseadora con su familia”, y exhortó a República Dominicana a que la apoye en sus proyectos.

REDACCIÓN.- Tras ocho meses de matrimonio, el reguetonero puertorriqueño Anuel AA confirmó a través de las redes sociales que está separado de la dominicana Yailin La Más Viral, madre de su futura hija.

“Yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida... es triste que está embarazada y podemos estar juntos ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida de la vida no estamos juntos”, reveló el intérprete de “Ella quiere beber” en un live de Instagram.

Asimismo destacó las cualidades de la también cantante al asegurar que es una mujer “joseadora con su familia”, y exhortó a República Dominicana a que la apoye en sus proyectos.

“A República Dominicana apoyen a Yailin... ella está trabajando con su música... ustedes sabían como ella era antes, es mejor ser humano mil veces... y tiene un buen corazón. Uno no puede juzgar a las personas así a lo loco”, agregó el artista urbano.

“Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella pero es la madre de mi hija y desde el principio dijeron 70 mil cosas de ella, la pisotearon y todo tratando de dañarle el nombre pero eso a mí no me importó, yo la conocí a ella y mi relación era directo con ella”, puntualizó.

Se recuerda que Anuel AA y Yailin inició su relación en diciembre de 2021 y en junio se casaron en una ceremonia privada por el civil en el Distrito Nacional, República Dominicana.