Este fragmento de la canción corresponde a la canción "McGregor", que lleva el nombre del famoso peleador irlandés de artes marciales mixtas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Aunque Anuel AA y Karol G pusieron fin a su noviazgo a principios de este año, el puertorriqueño tiene a su ex muy presente y la ha vuelto a nombrar en una canción, concretamente en el tema "McGregor", que está todavía por estrenar.

Así se escucha en el adelanto que compartió en su perfil de Instagram donde dejó un fragmento del videoclip que lanzará este viernes 26 de noviembre, fecha del estreno de su álbum "Las Leyendas Nunca Mueren" y día en el que cumple 29 años.

"Soy tan hijo de p*** que ya no estoy con Karol y el tatuaje nunca me lo he borrado", es uno de los versos que se escuchan en el audiovisual que colgó el intérprete de "China". Una frase que no pasó inadvertida para sus fieles incondicionales y que destacaron muchos de sus seguidores en el mismo post.

Al tatuaje al que se refiere a Anuel AA es al que tiene en la espalda y que se hizo cuando comenzó su relación amorosa con la reguetonera colombiana. Un grabado que lució hace poco en unas historias de Instagram en las que se apreciaba que todavía seguía teniendo la imagen de ambos en su cuerpo pese haber roto.

Pero esta no es la primera vez en las últimas semanas que el trapero menciona a Karol G en uno de sus temas. En la canción "Dictadura", que presentó el trapero unas semanas atrás como adelanto de su álbum "Las Leyendas Nunca Mueren", también menciona a su ex.

"No eres Karol G pero llegó en el Makinon", canta Anuel AA en el tema, haciendo referencia también a uno de los éxitos musicales de la colombiana, "El Makinon".

"Las Leyendas Nunca Mueren" saldrá a la luz este 26 de noviembre, fecha en la que Anuel AA cumplirá 29 años, una edad que celebrará con este lanzamiento que sus fans llevan esperando desde hace meses.