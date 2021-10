Esta semana la reina Isabel II rechazó el galardón "Oldie of the year" ("Anciana del año"). ¿La razón? la soberana británica, a sus 95 años, no se siente vieja.

A propósito de esto, la reina es tema de conversación internacional en las diferentes plataformas y medios de comunicación, por lo que aquí compartimos, desde el diario La Nación, 40 datos que tal vez no conocías de la reina más longeva en la historia británica.

1. Su nombre completo es Elizabeth Alexandra Mary: Elizabeth en honor a su madre, Alexandra por la madre de su abuelo, el rey Jorge V (su bisabuela paterna), que había fallecido seis meses antes, y Mary por su abuela paterna.

2. Su abuelo, el rey Jorge V, le regaló su primer pony cuando tenía 4 años. Ella lo bautizó Peggy.

3. Durante sus 95 años tuvo más de treinta perros corgis, todos descendientes de Susan, la perra que le regalaron cuando cumplió 18 años.

4. Cuando su marido, el duque de Edimburgo, regresó con barba de un largo viaje en 1957, la Reina le organizó una fiesta de bienvenida en la que los invitados llevaban barbas falsas.

5. Fue guía de scouts en 1937 y salvavidas a los 17 años.

6.A lo largo de su vida posó para 139 retratos oficiales y 1 holograma. Uno de sus retratos, intervenido, fue tapa del disco God Save the Queen, de los Sex Pistols.

7. Durante su reinado visitó 116 países, pero jamás usó pasaporte: no lo necesita porque es ella quien los avala. Pero el beneficio no se extiende a su familia, ni siquiera a su marido.

8. Mandó más de cien mil telegramas a personas que cumplieron 100 años en el Reino Unido y el Commonwealth.

9. En 1968, concedió "garantía real" a la marroquinera inglesa Launer, que pasó a ser proveedora oficial de las carteras de Isabel. El modelo más usado por la Reina es el Traviata de charol negro, 23 centímetros de ancho y asas largas, que cuesta dos mil dólares.

10. La voz de la Reina llegó a la luna a través de un mensaje que envió a la misión Apolo XI.

11. Es el primer miembro de la familia real británica en recibir un Disco de Oro gracias a las ventas del CD Party at The Palace, grabado en los jardines de Buckingham en 2002 para celebrar su Jubileo de Oro.

12. En los años 70 vio la película Yellow Submarine, de The Beatles, cuatro veces.

13. Mide 1,63 metros de altura, es la más baja entre los adultos de la familia real. Su marido, el príncipe Felipe, medía 1,83.

14. Sabe bailar el twist y el jitterbug, un baile muy popular en las décadas del 30 y 40.

15. Se formó como conductora y mecánica durante la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres.

16. En Australia, donde es reina y jefa de Estado, es conocida cariñosamente como "Betty".

17. No tiene ni necesita permiso para conducir. Tampoco usa matrícula en su vehículo oficial. Es la única persona en el Reino Unido que puede desconocer las leyes de tránsito sin ser multada.

18. Detesta el ajo, las cebollas y la paprika. "Los odia", contó el royal chef Darren McGrady.

19. Es directora de más de 600 organizaciones de caridad.

20. Angela Kelly, vestuarista real, prueba y "ablanda" los zapatos de Isabel II.

21. No fue a un colegio ni realizó jamás un examen académico tradicional. Fue la última monarca británica en hacer "homeschooling".

22. Como gesto de amor hacia ella, el duque de Edimburgo dejó de fumar en la víspera de su matrimonio.

23. "La Reina recibe su primer cóctel justo antes del almuerzo; preparado con ginebra con Dubonnet (vino dulce) con una rodaja de limón y mucho hielo", reveló McGrady.

24. En 2013 su yegua Estimate ganó la Gold Cup, prueba principal de Ascot. Fue la primera vez que el caballo de un monarca gana la carrera en 207 años.

25. En 2005, durante una recepción que ofreció en Buckingham para celebrar la industria de la música en Inglaterra, se presentó ante Jeff Beck, Brian May (de Queen), Jimmy Page (Led Zeppelin) y Eric Clapton, cuatro de los más grandes guitarristas que dio el Reino Unido. Les extendió su mano y preguntó: "¿Ustedes a qué se dedican?".