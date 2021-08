La muralista culpó a dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes la golpearon en un hombro y arrebataron la cartera y su libreta de bocetos.

SANTO DOMINGO.- La artista visual Kilia Llano denunció que fue víctima de atraco y responsabilizó a miembros de la Policía Nacional porque supuestamente actuaron en complicidad con los ladrones. El hecho ocurrió el pasado martes alrededor de las 5:00 pm en el sector Los Prados, DN.

En un video colgado en sus redes la muralista explicó que después de haber sido despojada de sus pertenencias, los policías llegaron de repente y le describieron a los sujetos, que según ella conocían a los antisociales.

“Y en menos de 10 minutos después aparecen dos policías en un motor, que no sé cómo se enteraron que a mí me habían atracado. Que extraño yo pensé, que estas dos gentes están aquí, pero no solamente eso, si no que cuando le estoy describiendo a los dos delincuentes, ya ellos sabían la descripción de esos delincuentes”.