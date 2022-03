El ganador a mejor actor se mostró arrepentido por su comportamiento y dijo que aunque las bromas son parte del trabajo, una broma acerca de la condición médica de su esposa fue “demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

Redacción.- “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva”. Con esta oración inició la disculpa del actor Will Smith por la bofetada que le dio al comediante Chris Rock en la gala de Premios Óscar la noche de este pasado domingo.

El ganador a mejor actor se mostró arrepentido por su comportamiento y dijo que aunque las bromas son parte del trabajo, una broma acerca de la condición médica de su esposa fue “demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

Smith reconoció que su comportamiento en el escenario de los premios “fue inaceptable e inexcusable” y ofreció una disculpas al comediante.

“ Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, continuó Will Smith en sus disculpas por medio de su cuenta de Instagram.

Asimismo, le solicitó una disculpa a la Academia que organiza la premiación, productores del programa, los asistentes y todos los que vieron su acción alrededor del mundo.

La bofetada

La bofetada de Smith contra Rock se suscitó en momentos en que el comediante estaba bromeando con la enfermedad que sufre su esposa: alopecia.

"Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", le gritó Smith a Rock tras levantarse de su asiento y pegarle en el rostro.

Todo lo que ocurrió en la última parte de la gala quedó eclipsado por este incidente que confundió a los espectadores, a los periodistas que cubrían la gala y a aquellos tuiteros que daban rienda suelta a sus teorías en la red sobre si la bronca había sido impostada o no.