El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny y el cantautor uruguayo Jorge Drexler se consagraron como los grandes favoritos en la antesala de 23ª edición de los premios Grammy Latinos este jueves en Las Vegas al llevarse cuatro gramófonos cada uno.

Redacción.- El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny, quien esta noche ganó el premio Latin Grammy como Mejor Canción Urbana, dedicó su galardón a la República Dominicana y al movimiento dembow.

En un tuit, Benito Ocasio Martínez, nombre de pila del reggaetonero, dijo que el país caribeño fue su inspiración para la famosa canción, cuyo video se grabó en el Bronx, Nueva York.

“Titi me preguntó to to to to wow!! Gracias! Gracias @latingrammys. Este Grammy se lo dedico a la República Dominicana y a todo el movimiento del Dembow!! A los artistas, productores, bailarines, directores de videos!! Gracias por la inspiración, ese Grammy es de ustedes”, escribió el artista.

Bad Bunny, ausente de la fiesta por estar en la gira de su salvajemente popular “World’s Hottest Tour”, se llevó el premio a la Mejor fusión/interpretación urbana con “Tití me preguntó”, mientras que con “Lo siento BB:”, junto a Julieta Venegas y Tainy, conquistó la “Mejor interpretación reguetón”.