Sobre darle un posible consejo a la joven cantante, aseguró que no le gusta dar consejos a nadie. “Cada quien tiene su historia, pero solo puedo decirle que ordene sus ideas y siga haciendo lo que le gusta hacer”.

SANTO DOMINGO.- El cantautor urbano Benito Antonio, mejor conocido como Bad Bunny, describió a su colega urbana, Tokischa, como una estrella. “Cuando estaba en la alfombra roja de los Latín Billboard, yo dije, bueno, una alfombra más, pero cuando vi a Tokischa todo cambio, me emocioné muchísimo’’, comentó el rapero, aclarando que también se emocionó por algunas estrellas leyenda de la música latina que se dieron cita esa noche.

Sobre darle un posible consejo a la joven cantante, aseguró que no le gusta dar consejos a nadie. “Cada quien tiene su historia, pero solo puedo decirle que ordene sus ideas y siga haciendo lo que le gusta hacer”.

Mientras que, sobre el éxito de El Alfa sostuvo que siempre supo que lo lograría, debido a su esfuerzo constante y disciplina, además del talento que posee. “Me hace sentir orgulloso, ya que, ambos nos ayudamos desde el primer día. Me alegro mucho por él, espero que siga creciendo. A veces le doy sus consejos, aunque no siempre me hace caso (risas en el estudio)”.

En el caso de El Cherry Scom admitió que su música y estilo le llama mucho la atención, simplemente le fascina su música, creatividad y sobre todo le encanta el personaje.