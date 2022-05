La entrevista tuvo lugar en su casa vacacional de North Miami, donde le acompañó su novia, la diseñadora Gabriela Berlingerui, su mascota Sansa y su equipo de trabajo.

REDACCIÓN.- Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, posó para la portada del mes junio – julio de la revista de moda masculina estadounidense GQ, quien habló sobre su estilo, su nuevo álbum y su proyecto en Marvel.

En la entrevista, el artista habla de su forma de vestir, el cual asegura que depende de como sienta, así como de su nuevo disco “Un verano sin ti”, el que grabó en República Dominicana en gran parte y del primer personaje latino de Marvel, El Muerto.

"Seis años después de dejar su trabajo embolsando la compra de los clientes de un supermercado, Benito Antonio Martínez Ocasio se ha convertido en uno de los artistas vivos más escuchado de las plataformas de streaming, en un luchador profesional y en un nuevo tipo de sex symbol que rompe todos los clichés. Ahora, la superestrella puertorriqueña está lista para dar otro gran salto: convertirse en el protagonista de una nueva película de Marvel", inicia el escrito.

Además de su nueva faceta como actor, y, su vida personal, también conversó sobre el mercado de la música.

“A veces, los latinos querrían grabar discos con estadounidenses. Piensan que tienen que hacerlo porque son estadounidenses. No, tío. Sólo porque lo sean no significa que estén al mismo nivel que yo, ¿sabes? Pero esta perspectiva ha cambiado. Ahora se puede comprobar fácilmente. La gente se ha dado cuenta. De repente, ven que Bad Bunny ha sido el artista más escuchado en Spotify durante 70 días seguidos. No ha sido el estadounidense de turno. No, es ese tío, un latino”, dijo el cantante a la revista GQ.

La entrevista tuvo lugar en su casa vacacional de North Miami, al otro lado de la Bahía de Biscayne, donde le acompañó su novia, la diseñadora Gabriela Berlingerui, su mascota Sansa y su equipo de trabajo.