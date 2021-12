Con más de 9.100 millones de escuchas este año Bad Bunny es el favorito de los usuarios de Spotify a nivel mundial.

REDACCIÓN.- Bad Bunny sigue siendo el rey indiscutible de la industria musical, y así lo ha dictaminado Spotify. La plataforma de música en streaming revela las canciones, artistas y pódcast más escuchados de 2021, y en su lista el rapero y compositor puertorriqueño se consagra por segundo año consecutivo como el el artista más escuchado del mundo. En España, el más escuchado del año es Rauw Alejandro.

En segunda posición encontramos a Taylor Swift, seguida de la banda de K-Pop BTS (por primera vez en el ranking). En cuarto lugar está el rapero Drake y en quinta posición Justin Bieber.

El Top 5 de artistas femeninas más escuchadas en el mundo viene capitaneado por Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Dua Lipa y Doja Cat. En la lista de canciones más escuchadas durante el 2021 a nivel mundial, la vencedora es "divers license" de Olivia Rodrigo con más de 1.100 millones de escuchas en Spotify. A este ranking les sigue "MONTERO (Call Me By Your Name)" de Lil Nas X y "STAY" de The Kid LAROI con Justin Bieber. Olivia Rodrigo hace doblete con “good 4 u” como la cuarta canción más escuchada del año y el ‘top 5’ se cierra con “Levitating” de Dua Lipa con DaBaby.