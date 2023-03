"Me siento muy agradecida por esos momentos que compartí con él porque fue mi inspiración", señaló la premiada artista de 25 años.

NUEVA YORK.- Becky G lanza este viernes al mercado el sencillo y video que grabó con el intérprete de merengue Omega "El Fuerte", mientras trabaja en su primer disco de música regional mexicana con el que quiere rendir tributo a sus abuelos inmigrantes, y a su "querido México".

"Arranca" es el contagioso merengue con fusión de ritmos que grabó con el dominicano, que se suma así a la larga lista de artistas latinos con los que la premiada cantante ha grabado y que incluyen a Daddy Yankee, Bad Bunny, Ozuna, Prince Royce o Natti Natasha, entre otros.

Becky G señaló en entrevista que el propósito de la colaboración es "seguir demostrando" que es una cantante que no se encasilla en un sólo género musical.

Fue un amigo dominicano quien le recomendó grabar con Omega. Recordó que cuando tenía 15 años y cantaba en inglés su amigo le dio mucho apoyo porque ella tenía vergüenza, "no de cantar en español, sino por el acento".

"Me siento muy agradecida por esos momentos que compartí con él porque fue mi inspiración", señaló la premiada artista de 25 años.

El video fue grabado el pasado mes en Boca Chica con un equipo de producción compuesto solo por mujeres dominicanas. "Fue una experiencia tan bonita, un honor porque la gente es muy humilde, (estaban) muy emocionados", señaló además en entrevista en la sede de su discográfica Sony Music en Nueva York.

Omega es el segundo dominicano con el que graba Becky G, quien antes lo hizo con el rapero El Alfa en el tema "Fulanito" que salió al mercado en junio de 2021. También la española Rosalía grabó con Omega el tema "Despechá", aunque finalmente el tema conjunto no salió al mercado, sino solamente el grabado en solitario por la cantante.

UNA INFIDELIDAD SIN LAMENTOS

"Arranca" habla de una ruptura por infidelidad del hombre en el que la mujer no se detiene a lamentarlo. Los temas que graba Becky G van desde rupturas, empoderamiento de la mujer y también de sexo. La intérprete reitera que no considera que sean controvertidos y que "es decisión de la mujer expresarse como quiera".

"Mi hermana y yo practicábamos deportes y nunca nos dijeron no puedes hacer eso porque eres mujer. Creo que en la vida eso me ayudó mucho porque en esta industria no hay mucho espacio para nosotras", argumenta y sostiene que si fuera hombre no se le harían señalamientos por el contenido de los temas.

"No importa el idioma, no importa el estilo del género, creo que es importante demostrar que las mujeres podemos hacer todo y más", afirma.

Sobre el disco de música regional dice que lo publicará este año como un tributo a sus abuelos mexicanos.

"Mi abuelito Miguel (el padre de su padre) murió hace poco. Me siento bendecida de haber tenido a todos mis abuelos gran parte de mi vida. Vinieron de México a Estados Unidos sin nada para tenerlo todo para sus hijos y yo soy parte de eso" indica y afirma que quiere demostrar "que esos sacrificios sí valen la pena".

LATINOS CON "DOS BANDERAS"

"Con ellos en mi mente, este álbum va a ser una dedicación a mi querido México, a mis abuelos", así como a la nueva generación de latinos de "las dos banderas" que "ni somos ni de aquí ni de allá" con los que se identifica.

"Quiero demostrar a segundas, terceras generaciones y a las que vienen, que nunca es tarde para aprender tus tradiciones, practicar tu español, a veces un poco 'pocho' o con variedades de acento", indicó al recordar que en su adolescencia le tildaban de 'pocho', una forma despectiva con la que en México se llama a los mexicanos que tienen dificultad para hablar el castellano con fluidez porque usan palabras también en inglés.

La artista asegura además que le es "muy difícil" ver lo que está pasando en la frontera con México con miles de inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos, y que es importante que la gente se eduque para votar.

"Tenemos la responsabilidad de hablar, de educarnos en ese tema. Es algo súper importante para mí cuando llega el momento de votar usar mi plataforma para hablar de esas cosas porque nos afecta, no a mí directamente, pero sí a mi comunidad, a personas de mi familia", señaló.

"Me da mucha tristeza pero no podemos perder la fe. Creo que juntos somos más y si nos unimos, podemos lograr muchas cosas", manifestó.