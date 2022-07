La tarde de este 6 de julio se celebró en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid, España, uno de los conciertos con motivo del evento Madrid Orgullo 2022.

REDACCIÓN INTERNACIONAL.-Belinda nuevamente dio de qué hablar pues durante la celebración del Pride en Madrid, la cantante compartió un beso con la drag queen Valentina y después con la actriz Lola Rodríguez, quienes después también se besaron.

La tarde de este 6 de julio se celebró en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid, España, uno de los conciertos con motivo del evento Madrid Orgullo 2022. Entre los artistas invitados se encontró Belinda, quien vestida con una larga chamarra verde y un traje con transparencias negro, interpretó algunos de sus éxitos.

Para cerrar su presentación, la drag queen Valentina se subió al escenario, al igual que la actriz Lola Rodríguez. Las tres bailaron juntas una coreografía que duró sólo unos segundos y cerró con broche de oro con tres besos.

Las tres estaban bailando cuando Valentina se acercó a Belinda, quien se encontraba a la mitad del escenario, para darle un beso en la boca, acción que la intérprete de Luz sin gravedad se tomó con diversión.

Acto seguido, Beli dio media vuelta y quedó enfrente de Lola, con quien trabajó en Bienvenidos a Edén, la tomó de la cara y también le dio un beso en la boca. Rodríguez correspondió al contacto para luego acercarse a Valentina y también besarla, causando ovaciones entre el público.

Luego de haber protagonizado esta escena, la cantante se mostró feliz y entre risas se despidió diciendo a los presentes: “¡Los amo!”.

El video de los besos comenzó a circular rápidamente en redes sociales, pues pese a que Belinda siempre ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBT+, nunca había besado a otra mujer en uno de sus conciertos.

Entre las distintas reacciones al video, hubo quien celebró la actitud de Belinda, así como algunos otros usuarios también se lo reprocharon.

“OMG! Ganando como siempre”, “Hermosa Belinda, ella es maravillosa”, “La rompieron, guapas”, fueron los comentarios de algunos usuarios de Instagram que aplaudieron los besos. Mientras que “Qué bajo cayó”, “No era necesario”, son algunos a contra.

Luego de su presentación, Valentina compartió varias stories en su cuenta de Instagram donde se ve a las tres disfrutando de su cena juntas. La drag queen aseguró que Belinda se había convertido en su amiga después de su presentación de esta tarde.

Por su parte, la protagonista de Bienvenidos a Edén escribió entre sus historias temporales cómo durante la cena también festejaron a México.

“Siempre llevando a México conmigo! Feliz Día del Orgullo en el mundo. Celebremos la diversidad y la libertad”, se lee en un video en el que brinda junto a Lola Rodríguez, Valentina y más acompañantes.

Tanto Valentina como Lola Rodríguez son consideradas íconos actuales de la comunidad LGBT+. Mientras que Valentina se convirtió en una de las drags más famosas a nivel internacional por haber sido una de las participantes favoritas de la novena temporada de RuPaul’s Drag Race, Lola es activista del colectivo en España.

Esta no es la primera vez que Belinda comparte besos con mujeres, pues hace dos años, dentro del musical Hoy no me puedo levantar, con motivo de su debut en la puesta en escena, la publicista de la cantante compartió en sus redes sociales un corto avance de lo que el público podía esperarse.

Aunque sólo se trató de un beso con la actriz Dai Liparoti, en su momento también causó gran controversia por ser lésbico; no obstante, la intérprete de Bella traición aseguró que para ella no era algo que tuviera que causar escándalo, pues además de que es algo normal, lo hacía debido a que así tenía que ser según su guion.