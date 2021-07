Belinda confirmó su contagio a los medios de comunicación y argumentó que debido a su reciente contagio no puede recibir la vacuna contra la COVID-19 pronto

ESTADOS UNIDOS.- La cantante y actriz española Belinda Peregrin se contagió de Coronavirus. Según se reportó en las últimas horas, actualmente se encuentra estable y prácticamente superó la enfermedad.

La cuenta de Instagram especializada en entretenimiento @chamonic3 reportó que “Belinda se enfermó, no se sabe mucho sobre eso y no quiero entrar en detalles porque pocas personas lo sabemos... tal vez eso sea el motivo por el que Christian no asistió a la fiesta de su papá”, según se lee en la red social.

Posteriormente, Belinda confirmó su contagio a los medios de comunicación y argumentó que debido a su reciente contagio no puede recibir la vacuna contra la COVID-19 pronto.

Por otra parte, la cantante actualmente se encuentra promoviendo el éxito Niña de la escuela, que interpreta junto a Lola Indigo y Tini y que al momento acumula más de 21 millones de visualizaciones en YouTube.

Hasta el momento no se tiene información sobre si el prometido de Belinda, el cantante Christian Nodal, también habría resultado contagiado. No obstante, recientemente la familia del cantante originario de Sonora ha tenido diversos problemas de salud.

Hace unos días, Cristy, madre del cantante y superestrella del regional mexicano, estuvo internada en el Hospital Real San José Valle Real en Zapopan, Jalisco, para realizarse una operación que resultó exitosa.

Desde su cuenta de Instagram, la mujer comunicó que la intervención quirúrgica se llevó a cabo con éxito y envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, quienes le enviaron decenas de mensajes deseándole una pronta recuperación. Aunque no dio detalles sobre la operación.

“Muchas gracias a todos por todos los mensajitos. Mi operación salió muy bien y estoy aquí con los apapachos de mis amores. Gracias por cada bendición, por cada oración. Amo tenerlos en mi vida y sentir ese apoyo”, expresó a sus más de 400 mil seguidores.

Ello después de que ella misma anunciara su ingreso al hospital desde una historia en la misma cuenta en la red social: “Con toda la fe en mi corazón hoy estoy aquí, que mi padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias amigos, familia, por estar al pendiente”, escribió junto a una fotografía de un contador de suero.

Pero esta no fue la primera vez que Cristy llamó la atención de sus seguidores en temas de salud. Desde hace unos meses se mostró con una melena sumamente corta, cuando optó por un corte tipo pixie, un look muy distinto al que lució hasta finales del año pasado y que disparó las alarmas de sus seguidores.

En ese entonces explicó que su cambió de look se debió en parte a las secuelas que presentó debido a la COVID-19 que padeció a finales del 2020.

“Es triste ver cuánta gente juzga por juzgar. He recibido críticas buenas, malas, hasta homofóbicas, porque suponen que es un cambio de ‘look’. Lo mío es una lucha donde agradezco a Dios que me da fuerza para seguir luchando día a día con alegría y amor, gracias a Dios mi autoestima es grande”, escribió, en referencia a su estado de salud.

“Tal vez llegue a quedar sin un solo cabello, tal vez no, pero mi felicidad no depende de ello. Los seres humanos somos algo más que un corte de cabello, de cómo nos vestimos, o de cualquier estereotipo”, expresó en la red social. Según Infobae,