ESTADOS UNIDOS.- Ben Affleck se defiende tras polémicas declaraciones sobre Exesposa Jennifer Garner donde la responsabilizó de su alcoholismo.

El actor de 49 años, se defendió de las críticas que recibió por sus declaraciones.

El pasado miércoles, durante una entrevista en el programa estadounidense “Jimmy Kimmel live”, Affleck dijo sentirse “herido” por haber sido calificado como misógino, grosero, insensible y malagradecido, debido a sus declaraciones hechas el pasado 13 de diciembre.

Según el actor, el público lo convirtió en “el peor, más insensible, estúpido y horrible tipo“, cuando en realidad respeta a su expareja.

“Se dijo que había culpado a mi ex esposa por mi alcoholismo, que estaba atrapado en este matrimonio, y me convertí en el peor, más insensible, estúpido y horrible tipo”, dijo Affleck y aseguró “hirió mis sentimientos”.

El actor aclaró que por su parte, el consideraba que la polémica entrevista había sido realmente genial, larga, en profundidad, de dos horas.

Incluso dijo que al salir de ahí, se fue pensando que debería hacer entrevistas más honestas, exploratorias y de auto evaluación, y que no esperaba las críticas en Twitter.

Aseguró que las declaraciones difundidas sobre la forma en que se expresó de su relación con Jennifer Garner no eran ciertas, “eso no es cierto, no creo eso, es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y no quisiera que mis hijos dijeran una mala palabra sobre su madre”.