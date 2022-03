REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Los Oscarquieren renovarse para frenar la caída en el número de espectadores que han seguido en los últimos los premios de la Academia de Hollywood.

Guillermo del Toro se sumó a las críticas contra la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas por su reciente decisión de excluir a ocho categorías de la transmisión en vivo de la próxima entrega de los Premios Oscar.

"Nos damos cuenta de que este tipo de cambios pueden generar preocupación sobre la equidad, y les pedimos que comprendan que nuestro objetivo ha sido encontrar un equilibrio en el que los nominados, los ganadores, los miembros y la audiencia tengan una experiencia gratificante con el programa", escribió hace unos días el presidente de la Academia, David Rubin, en un email en el que anunciaba las modificaciones para la ceremonia de 2022.

Pero, según la revista Variety, la noticia no ha sentado bien en los gremios de los galardones que no se entregarán en directo durante la ceremonia, algo que señalan era " predecible" dada la rección que hubo a los planes de 2019.

Miembros de otras disciplinas también mostraron su decepción a medios espacializados, aunque no quisieron revelar su identidad para no enfrentarse a la Academia antes de la entrega de los premios.

"Debo decir que si algún año era el año para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Oscar. Este es el año para decirlos y decirlos fuerte", añadió. "No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero no este año… Y debemos decir que este… 2021 fue un gran año para las películas".