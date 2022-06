Impactando los seguidores con un radical cambio de look ,Lary Over informo con un emotivo mensaje donde expresa su decisión a los seguidores en Instagram.

REDACCIÓN .-La vida cristiana esta tocando varios personajes del mundo artístico, esta vez le toco al cantante puertorriqueño Raymond Louis Guevara, conocido artísticamente como Lary Over, ha confesado que se convirtió al cristianismo.

Impactando los seguidores con un radical cambio de look ,Lary Over informo con un emotivo mensaje donde expresa su decisión a los seguidores en Instagram.

“Ustedes se han preguntado: ‘¿Qué ha pasado con la carrera de Lary Over? ¿Qué pasó conmigo?’ Pues hoy es el gran día para decirles que yo me convertí a Cristo. Me convertí a Cristo. Ya llevo un año y dos meses sin hacer música secular, separándome para Dios, buscando la presencia del Señor”, dijo.

En el audio visual el artista explicó, que fue en marzo del año pasado cuando tomó “la mejor decisión de su vida”.

“Le abrí la puerta de mi corazón y de mi vida para que Él me guíe en su perfecta voluntad y cumpla su propósito en mi vida. Estoy en la mejor etapa de mi vida; tengo un gozo, una felicidad y una paz única. Pude llenar ese vacío que todo mundo tiene algo que el mundo, ni la fama, ni el dinero pudieron lograr en mi vida”, manifestó.

Invitando a los fanáticos a seguir los caminos de Jesús, el intérprete de “Jarabito” con los dominicanos El Alfa , Lírico en la Casa y Farruko diciéndoles que Él sana. Él restaura. Él liberta”.

¨Todos los que vean este mensaje quiero que sepan qué hay un camino, una verdad y una solución y se llama JESÚS¨, finalizó.

Uno de los primeros en este 2022 del mundo urbano que públicamente aceptó la decisión fue el también puertoriqueño Farruko dando mensajes de reflexión para sus seguidores.