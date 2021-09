Su estilo aniñado y su discurso musical ha convencido a la casa francesa.

Madrid.- A sus 25 años, la cantante K-pop Jennie, apodada como "Coco Jennie", se ha convertido en la imagen mundial de Chanel. Su estilo aniñado y su discurso musical ha convencido a la casa francesa que, siempre pendiente de tendencias, se adapta a los nuevos tiempos y apuesta por conquistar a público millenial.

El K-pop es un fenómeno musical que incluye diversos estilos de música surcoreana que cada vez tiene más popularidad e influencia en Occidente, y la banda Blackpink, compuesta sólo por chicas, Lisa, Rosé, Jisoo y Jennie, arrasa con un discurso que combate el odio y apuesta por un mundo mejor, pero además se han convertido en iconos de moda.

En especial Jennie, que es la protagonista de la colección Coco Neige 2021/22, que estará a la venta a partir del 28 de septiembre, en la que priman prendas deportivas arropadas con el halo de lujo que siempre acompaña a la mítica "maison" francesa fundada por Coco Chanel.

Imagen también de Chanel Beauty en Corea del Sur, Jennie (Cheongdam-dong, Seúl,1996), encarna con naturalidad esta colección dedicada a la montaña. "Me encanta salir en la nieve, haciendo deportes de invierno. Me gusta mucho cómo te hace sentir la nieve. Usando esta ropa me hace sentir que estoy lista para esquiar mañana", explica la artista este jueves en nota de prensa.

En el año 2019, durante una sesión de fotos para la revista Elle, los estilistas la apodaron como "Coco Jennie" por su estilo y poderío para lucir los diseños de Virginie Viard para Chanel.

Un don que le ha convertido en la embajadora mundial de la casa de moda francesa.