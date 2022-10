"El amor siempre va a estar ahí", dice en una entrevista en Miami con motivo de sus últimos sencillos y el que será su primer disco de estudio desde 2014.

MIAMI.- El cantante puertorriqueño Chayanne, de 54 años, se mantiene fiel a su estilo romántico en su último sencillo, "Como tú y yo", un adelanto de su próximo disco en el que continuará por la senda del amor, la fórmula que, según dijo este jueves a EFE, le ha permitido triunfar durante cuatro décadas.

"El amor siempre va a estar ahí", dice en una entrevista en Miami con motivo de sus últimos sencillos y el que será su primer disco de estudio desde 2014.

"'Como tú y yo' es un tema romántico, muestra de que he sido fiel siempre a mi trabajo y a mi estilo", agrega Elmer Figueroa Arce, Chayanne, al hacer un repaso de su carrera musical y de sus nuevos proyectos.

"Yo creo que por eso me he mantenido -en el éxito-, porque el pop romántico es un ritmo que te da la posibilidad de hacer fusiones con otros estilos", asegura sobre la temática que lo ha acompañado en su carrera desde que en su Puerto Rico natal se unió al grupo infantil Los Chicos en 1978.

Chayanne, que ha esperado más de un lustro para sacar su nuevo disco, que saldrá a la venta en el primer trimestre de 2023, destacó que buena muestra de su receta de éxito es "Te amo y punto", que salió el pasado mes de junio y se situó entre los 10 temas de la lista "Latin Pop Airplay" de Billboard.

"Un disco puede ser más pop-rock y otro más pop-tropical, pero siempre me he acompañado del romanticismo", recalca el artista, con millones de álbumes vendidos.

COLABORACIONES DE MÚSICA URBANA

"Respecto al reguetón, yo puedo hacer ese sonido pero la letra es lo que marca la diferencia", dijo sobre algunas colaboraciones de su carrera en la música urbana.

"Todo esto me ha llevado a mantenerme y ser fiel a mí mismo", subrayó, tras recordar que ha tenido colaboraciones puntuales con artistas de otros géneros como sus compatriotas Wisin y Yandel, exponentes del reguetón.

"Como tú y yo" es fruto del trabajo de estudio, una canción que fue tomando forma con la ayuda de su equipo.

En relación a su próximo disco, que será el número quince de estudio desde que comenzó en 1984 con "Chayanne es mi nombre" y que seguirá a "En todo estaré" (2014), señaló que se viene "grabando bien lentamente".

NUEVO DISCO

"Tengo entre 8 y 10 canciones, porque puedo incluir las nuevas que he sacado que no están en ningún disco", dijo sobre su próximo trabajo.

Sobre el largo paréntesis en su discografía dice que se debe a la moda que se instaló en estos pasados años "de hacer canciones en vez de un disco completo" y a una gira que tardó un año y 8 meses, antesala del parón obligado por la pandemia.

Aunque no ha salido ningún disco desde 2014, sí destacó con temas como "Qué me has hecho", en abril de 2017, interpretado junto a Wisin.

También tuvo impacto, en noviembre de 2017, el tema "Choka choka", interpretado con Ozuna, también de Puerto Rico.

Chayanne confiesa sentirse "asustado" ante este reto en su carrera.

"Cuando re presentas ante un nuevo disco te preguntas, qué voy a inventar, qué voy a hacer ahora, pero siempre encuentro un enfoque de seguir buscando letras espectaculares y de cantarle al amor", aseguró el artista, que alcanzó su mayor reconocimiento con el tema "Salomé" en 1998.

TRAMPOLÍN EN SU CARRERA

Ese tema, incluido en el disco "Atado a tu amor", fue el trampolín de su carrera y le llevó a ser nominado al premio Grammy como mejor álbum de pop latino, además de ser un éxito de ventas en España.

Aunque se mantiene fiel a su estilo cree que siempre trata de renovarse: "Lo hago también en la puesta de escena en los conciertos", agregó.

En relación a qué tipo de público se dirige después de más de 40 años de carrera, dijo: "Hay varias generaciones, con la abuelita que te escucha la canción, la madre y la hija, por lo que es algo generacional.

Además de cantar, ha actuado en varias telenovelas en países como México y Argentina, y también ha hecho películas.

En 1986 formó parte del elenco de la telenovela "Pobre juventud", el primer trabajo que realizó en México como actor.

En 1998 protagonizó su primera película en Hollywood, interpretando a un bailarín cubano con Vanessa Williams en "Dance with Me" y en 2001 participó en la telenovela argentina "Provócame".

Chayanne dice a EFE que no descarta volver a las pantallas si algún proyecto le interesa. En la música piensa seguir mientras aporte algo.

"Las colaboraciones no son una prioridad, pero si sale algo orgánico que es un beneficio para los dos también estoy abierto", sentenció.