REDACCIÓN.- Se le sigue dando vueltas a la bofetada que el pasado domingo le propinó el actor Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar después de que el cómico hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa, ahora algunas informaciones aseguran que Rock, desconocía que Jada Pinkett Smith padecía alopecia.

El cómico y actor subió al escenario del Dolby Theatre para entregar uno de los galardones y, fiel a su estilo punzante, primero dirigió una broma a Javier Bardem y Penélope Cruz, ambos nominados. "Si ella pierde esta noche, él tampoco puede ganar. Javier va a rezar para que gane Will Smith", afirmó Rock que...

El presentador Chris Rock que va a pasar a la historia por recibir una bofetada de Will Smith en directo en el escenario y dice que no sabía que la mujer objeto de su chiste padecía una enfermedad.

En la comentadísima gala de los premios de Óscar celebrada en la madrugada del domingo a lunes el momento sobre el que más se ha escrito y debatido en los medios de todo el mundo y que ha acaparado las charlas de Whatsapp, el café de media mañana y el momento del ascensor, es sin duda la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Lo que sucedió en Los Ángeles ha puesto el foco en la mujer de Will Smith y su enfermedad: la alopecia.

El conductor de la 94 gala de los premios de la Academia de Cine recibía una bofetada tras hacer un chiste sobre el aspecto de Jada. Pudimos ver como ella sentada entre el público ponía cara de que no la estaba haciendo ninguna gracia el chiste. Fue entonces cuando Will Smith, su marido, se levantó y le abofeteó. Después desde el patio de butacas gritó que no mencionara el nombre de su mujer. Muy enfadado Smith lo repitió gritando.

El presentador asintió, pero no podía creerlo. Algo no entendía de lo que había pasado. Ayer según medios norteamericanos como el portal TMZ, el cómico desconocía la enfermedad de la mujer de Will Smith. En dicho portal una persona cercana al humorista aseguraba que Chris "no tiene ni un hueso de malo en su cuerpo".

Es más, parece que Chris estaría tan impactado que después de la gala decidió irse en vez de acudir a la fiesta. A dicha fiesta si que asistió sin embargo Will Smith.

Ayer la Academia de cine de Estados Unidos condenó el acto de violencia que ensombreció la primera gala que se celebra tal y como se conocía antes de la pandemia de Covid-19.

Por su parte, Will Smith ha declarado después de la fiesta que “la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable”. El actor reconoce que se salió de sus casillas con la broma sobre su mujer Jada. Smith sintió que se cruzaban unos límites y por eso estalló.

La alopecia de Jada

El mundo del cine se sorprendió mucho de esta reacción y nadie duda de que le traerá consecuencias laborales a Smith. Quizás por eso ha querido expresar en público su disculpa.

La mujer de Will Smith, Jada Pinke publicó en sus redes sociales hace unos años que no llevaba turbantes por moda sino porque sufría una enfermedad que la estaba provocando perdida del cabello. Después de esa confesión decidió raparse la cabeza. La alopecia femenina es un tema tabú en nuestra sociedad. Es una enfermedad que afecta psicológicamente a las personas que dejan de verse con su pelo habitual a perderlo y quedarse en muchos casos calvas. Las mujeres que sufren alopecia pueden perder también el pelo de las cejas, pestañas y otras partes del cuerpo.